Zaspání úřadů, levné body pro politiky a Djokovičova možnost volby

Je stále jasnější, že na stejnou výjimku se už do země dostalo pár dalších tenistů, aby mohli hrát Australian Open. Ti však nejsou prvními hráči žebříčku, ostře sledovanými celebritami, tudíž prošli bez povšimnutí. Až v Djokovičově případě politici zjistili, jak špatně takový případ vypadá a působí na Australany. A začali se předhánět v honu na světovou jedničku...

Vláda státu Victoria si nad Srbem umyla ruce a uvedla, že si nevezme na zodpovědnost jeho vstup do země, přestože její komise mu ho schválila. Do hry tedy vstoupila australská pohraniční služba ostře sledovaná politickou reprezentací. Kamenem úrazu je, že není jasné, zda je prodělání covidu v posledních šesti měsících skutečným důvodem pro udělení výjimky. Každý říká něco jiného a uprostřed téhle mely je Novak Djokovič.

Ten dostal víza, australský imigrační úředník mu v Dubaji povolil nasednout do letadla směr Melbourne. Formálně prošel schvalovacím procesem a očekával, že bude bez potíží vpuštěn do země. Jenže to by se nesměl jmenovat Djokovič.

Je zřejmé, že díky nedávnému prodělání covidu nepředstavuje světová jednička pro Australany zdravotní riziko. Ale v symbolické rovině jeho výjimka budí oprávněně vášně.

Djokovič poprvé prodělal covid v létě roku 2020, během první půlky loňského roku měl však spoustu času, aby se nechal očkovat. Jenže patří do tábora antivaxerů a Australané mu celkem oprávněně nevěří, že důvodem, proč zatím nedostal dávku, je podruhé prodělaný covid. To je nejsilnější argument pro zpochybnění jeho výjimky.

Z praktického hlediska už mohl být dávno očkovaný a ušetřit si spoustu problémů. Výstižně to shrnul jeho rival Rafael Nadal. „Pokud chtěl, mohl hrát bez problémů Australian Open. Každý dělá svá rozhodnutí, má na to právo. Ale také musí počítat s jejich důsledky…“