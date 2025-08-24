US Open ONLINE: Dobrý start! Čtyři české postupy, Lehečka bojuje s Chorvatem
Poslední grandslam tenisové sezony rozjeli čeští zástupci nadějně. První čtyři, kteří ve Flushing Meadows na US Open nastoupili, uspěli. Radovali se teenageři Jakub Menšík s Terezou Valentovou i ostřílení Markéta Vondroušová s Tomášem Macháčem. Hraje ještě Jiří Lehečka, ONLINE přenosy z duelů s českou účastí sledujte na iSportu.
US Open - Muži - 2025
Poosmé si Jakub Menšík zahrál úvodní kolo grandslamového turnaje a posedmé ho prostějovský junák zvládl. Devatenáctiletý supertalent startuje v oblíbeném New Yorku jako šestnáctý nasazený, los pro vstupní mač měl poměrně přísný. Dvoumetrový Chilan Nicolas Jarry byl loni touto dobou členem top 20 žebříčku, než jeho kariéru poznamenal zánět vestibulárního nervu, jenž způsobuje závratě a potíže s viděním.
Devětadvacetiletý Jihoameričan vypadl z elitní stovky, tenis má však stále velký. Menšík však zvládl klíčový tiebreak první sady, uklidnil se a nakonec za necelé dvě a půl hodiny triumfoval 7:6 (5), 6:3, 6:4. „Nico je velký šampion, hraje rychle, jsem rád, že jsem to zvládl ve třech,“ oddechl si Menšík, jemuž se v dalším kole postaví Francouz Ugo Blanchet (184. na ATP).
Tereza Valentová je jednou z nejrozjetějších tenistek současnosti, když zvítězila v 19 z posledních 21 utkání. Po zvládnutí tří kol newyorské kvalifikace bez ztráty setu se osmnáctiletá slečna z pražského Hloubětína vytáhla na Italku Luciu Bronzettiovou, světové číslo 57, kterou zdolala za dvě hodiny 6:3, 3:6, 6:4 a připsala si druhou výhru kariéry v hlavní soutěži grandslamu. Ta finalistku juniorky US Open zpřed dvou let dojala k slzám a o radost se u kurtu dělila s tátou Marcelem a koučem Liborem Salabou.
Tuhou bitvu, v níž byla agresivnější a aktivnější hráčkou, rozhodla Valentová díky pátému proměněnému mečbolu zápasu a teprve potřetí v kariéře se těší ze skalpu soupeřky z elitní stovky žebříčku. Stejně jako na jaře při Roland Garros ji i nyní ve 2. kole bude čekat zřejmě velká favoritka. V Paříži to byla pozdější šampionka Coco Gauffová, nyní hrozí střet s hvězdnou Jelenou Rybakinovou.
Roli favoritky splnila proti ruské kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové Markéta Vondroušová. Druhý set utkání se zle zauzloval, když wimbledonská šampionka přišla o vedení 5:2 a nevyužila pět mečbolů, nakonec však tiebreak ustála a postoupila po sadách 6:3, 7:6. Ve 2. kole narazí na domácí McCartney Kesslerovou, kterou zdolala před dvěma měsíci ve Wimbledonu.
Tomáš Macháč potřeboval jen 80 minut na to, aby vyřadil Itala Lucu Nardiho 6:3, 6:1, 6:1 a v dalším zápase ho čeká brazilský supertalent Joao Fonseca, či Srb Miomir Kecmanovič.
US Open - Ženy - 2025
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Davidovich (18-Šp.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2, Shelton (6-USA) - Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4, Fritz (4-USA) - Nava (USA) 7:5, 6:2, 6:3, Darderi (32-It.) - Hijikata (Austr.) 6:2, 6:1, 6:2, Rinderknech (Fr.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:2), 7:5, 4:6, 6:2, Blanchet (Fr.) - Marozsán (Maď.) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2, Spizzirri - Dostanic (oba USA) 7:5, 6:4, 7:6 (7:4).
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Kesslerová (32-USA) - Linetteová (Pol.) 7:5, 7:5, Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:2, P. Kuděrmětovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 2:2 skreč, Fernandezová (31-Kan.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:1, Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.) 7:5, 6:1, Tjenová (Indon) - V. Kuděrmětovová (24-Rus.) 6:4, 4:6, 6:4, Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.) 6:3, 2:6, 7:6 (13:11), Učidžimaová (Jap.) - Danilovičová (Srb.) 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9), McNallyová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:2.