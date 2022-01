Nadal upřímně o Djokovičovi: Mohl klidně hrát. Rozhodnutí mají důsledky

Novak Djokovič a Rafael Nadal, dvě obrovská jména současného tenisu. Ale zatímco Španěl se v Melbourne na přípravném turnaji chystá na prvním grandslam sezony, Srb si může leda tak pinkat o zeď na hotelovém pokoji, kde čeká na rozhodnutí o deportaci. Podle svého kamaráda z Manacoru si za to ale může do značné míry sám. „Každý máme právo na svá rozhodnutí, ale ta mají důsledky,“ prohlásil Nadal v Melbourne.

Světová tenisová špička se postupně slétá do Austrálie, místní grandslam začíná už za necelé dva týdny a přípravné turnaje jsou v plném proudu. Novak Djokovič nejdřív na poslední chvíli zrušil účast na ATP Cupu a když nakonec do Melbourne přiletěl, úřady mu sebraly víza a drží ho na hotelu. Světová jednička totiž podle všeho není očkovaná proti covidu, což je pro vstup do země téměř povinnost.

Otázkám na aktuální dění se po zápase na menším turnaji v Melbourne nevyhnul ani Rafael Nadal a byl velmi upřímný. „Kdyby Novak chtěl, mohl hrát v Austrálii úplně bez problémů. Ale šel jinou cestou, udělal svá vlastní rozhodnutí. Každý má právo je udělat, ale ta rozhodnutí pak mají důsledky,“ prohlásil 35letý Španěl.

Na okruhu spolu soupeří půl druhé dekády, mimo kurt jsou ale v rámci možností přátelé. Oba ale podle všeho mají rozdílný názor na očkování proti covidu. „Já nikoho nepřesvědčoval. Ať si každý dělá, co cítí, že je pro něj nejlepší. Ale jsou nějaká pravidla a když jste bez vakcíny, můžete mít nějaké starosti. O tom to celé je.“

Sám Nadal onemocněním prošel a je velkým zastáncem vakcinace: „Z mého pohledu věřím lidem, kteří o medicíně vědí víc. A když říkají, že je třeba se naočkovat, tak je třeba se naočkovat. Svět už trpěl dost na to, aby se nedodržovala pravidla,“ dodal.

Hlavní líčení o odvolání Novaka Djokoviče proti rozhodnutí o odejmutí víz proběhne v pondělí. Srb čas do té doby stráví na hotelu.