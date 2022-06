Hráč v KHL? Hrozí role užitečného idiota. Ex-velvyslanec: Propaganda

Jít vydělávat hokejem peníze do Ruska byl sen. Nikdo vám nedokázal nabídnout tak velké peníze jako KHL, kolikrát i za mořem byste si přišli na nižší sumu. S válečným běsněním na Ukrajině se ale mění pohled. Peníze jsou v ruské lize stále, nabídky by taky byly. Jenže? „Dnes je to služba ruské propagandě,“ říká bývalý český velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Hokej v KHL není jen práce. Už ne. „Kdo to vidět nechce, je buď zabedněný, nebo cynik,“ má jasno někdejší diplomat.

Mezi českými hokejisty převládá názor, že Rusku je lepší se v tuhle chvíli vyhnout. Není to pohled absolutní, ale většinový ano. A ten zbytek? Málokdo to řekne vyloženě nahlas, výjimkou je třeba brankář Dominik Hrachovina, zbytek se spíš bojí reakcí. Ale kdyby nabídka z KHL přiletěla na stůl, minimálně ji zváží, pravděpodobně ji i vezmou.

Jde o peníze, dostanete nabídku, jakou vám nikdo jiný nedá. Prvním Čechem, který se v Rusku od začátku války s Ukrajinou dohodl na smlouvě, je útočník Rudolf Červený. Plácl si s Vladivostokem, žádost deníku Sport o rozhovor slušně omítl. Poděkoval za zájem, a že spíš po sezoně.

Proč je aktuální „ANO“ Rusku tak ožehavé téma? Pro pochopení situace je potřeba si věci zasadit do širšího kontextu. Pro deník Sport ho vysvětluje Petr Kolář, bývalý český velvyslanec v USA nebo právě v Rusku: „Většina diktatur sport využívá k propagandě, svým způsobem nahrazuje náboženství, zapadá do ideologie. Jste nejlepší na světě, tak to musíte dokazovat i ve sportu. Vladimir Putin v téhle oblasti pracuje velmi dobře, do vysoké politiky vstupoval jako někdo pro Rusy docela netypický. Nekouří, pije velmi střídmě, sám je sportovec a rád to dává na odiv.“

Putin není hlupák, dobře ví, že přes velké sportovní výsledky a slavná vítězství se i on sám blíž dostane k lidem. Dá jim pocit národní hrdosti, který pak sám dovede otočit ve svůj prospěch.

„Sport je velmi důležitý i z jeho osobního pohledu, taky se rád prezentuje jako hokejista. Občas se mu stane, že upadne, někdo to natočí, což je pro něj blbé. Rád se ale ukazuje jako borec. Pro Rusko je důležité ve sportu vyhrávat za každou cenu, to asi každý před válkou zaznamenal. Potřebují medaile,“ přidává Kolář.

A skandály kolem státem řízeného dopingu, kvůli němuž na třetí olympiádě v řadě Rusko nemohlo vystupovat pod svojí vlajkou? „To není podstatné, Coubertinova myšlenka nebo fair-play moc neznamená. Jde o vítězství a všemi možnými způsoby,“ přidává někdejší diplomat.

Hokej je ruskou výstavní skříní. KHL není soutěž založená na byznysovém plánu, kdy týmy potřebují vydělávat na vstupném, nebo na televizních právech. Vznik ligy se ladil i na půdě Kremlu. Pochybujete? Projekt rozjížděl třeba někdejší vicepremiér Sergej Naryškin a Putinův blízký spolupracovník. KHL byla od začátku financována z ropy a zemního plynu, na tom se nic nemění ani teď.

„Pamatuji si na Jardu Jágra v Omsku, tehdy byla trochu jiná doba v tom smyslu, že hokejista dostal velké peníze a šel si je vydělat. Dnes si musí každý uvědomit, že nelze říct, jak si jdete vydělat jen peníze a dělat práci jako každou jinou. Už ne,“ přidává svůj pohled bývalý velvyslanec v Rusku Kolář. A pokračuje: „Je to služba ruské propagandě, která působí dovnitř země, kdy lidem dáváte chléb a hry. Je to služba, která působí i ven ve směru, že tady máme tak atraktivní prostředí, že i když nás sankcionujete, zahraniční sportovní hvězdy sem pojedou rády za prací. Všechno se dá propagandisticky zneužít.“

Nedávno stejné téma řešil i slovenský Denník Šport a oslovil mimo jiné i Pavla Havlíčka, analytika se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství. „Není úplně nutné, aby hokejista přímo podporoval ruskou propagandu, ale v tomhle směru se takoví hráči mohou stát užitečnými idioty. Když tam budou fungovat a hrát, nepřímo tím budou legitimizovat místní prostředí a vydávat ho za úplně normální, to samé platí i na fungování Ruska v situaci, kdy se od něj většina světa odvrací,“ pronesl.

A když přes válečný konflikt na Ukrajině a přes jasnou linku stát – KHL – klub cizinec podepíše smlouvu nyní v Rusku? „Kdo to vidět nechce, je buď zabedněný, nebo cynik,“ odvětí bývalý diplomat Kolář. Podle něj ani neobstojí argument, že jdete jen za živobytím, neřešíte politiku. „Je to vytváření si vlastního alibi pro omluvu něčeho, co se moc omlouvat nedá. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, pokud někdo v tuhle chvíli řekne, že ho politika vůbec nezajímá a vůbec ji neřeší? Většinou jsou to ti, kteří pak jako první dost často zapláčou nad výdělkem.“

A obavy o bezpečnost? Pokud v Rusku budete poslušně kývat, nic vám nehrozí, podle Petra Koláře budou hokejisté v bezpečí z jednoho prostého důvodu: „Pokud tam teď Čech přijde, bude vystavován a ukazován jako příklad. Vaši blázniví politici něco vymysleli, ale hodní Češi, kteří mají rádi hokej, pivečko, slovanskou vzájemnost a velké Rusko, hrají KHL. Kašlou na nějaké své zlé politiky, protože bratrství mezi lidmi je víc. Hokejisty v Rusku propaganda využije, nemohou si myslet, že si tam jdou jen dělat svůj sport a nikdo je nezkusí zneužít.“

Situaci by ovšem výrazně změnilo, kdyby se hokejista proti konfliktu na Ukrajině vymezil. Vzpomínáte například na akci Komety, kdy nastoupila ve speciálních dresech a vybírala peníze na pomoc Ukrajině? Pokud by například slovenský útočník Michal Krištof, který v zápase hrál, podobnou myšlenku pronesl v Rusku, totální bezpečí končí. To platí pro každého, i pro Rudolfa Červeného.

„Když se vymezíte, pak ten problém přijde. V tu chvíli se může stát, že by se jim opravdu něco přihodit mohlo. Kdybyste měli sílu a odvahu v Rusku říct, že tam jen hraju hokej, ale rozhodně to neznamená, že schvaluju, co děláte na Ukrajině? Pak se musíte nachystat, že přijdou následky,“ má jasno Petr Kolář.

Slova zkušeného diplomata se dají přeložit třeba takhle: Kdo si jde do Ruska jen vydělat, přistupuje na poměrně riskantní hru. Když projevíte nesouhlas s válčením nebo politikou Vladimira Putina, můžete se začít bát. Tím pádem je lepší mlčet. Jenže pak se stanete nástrojem propagandy. Nic mezi. Ale peníze na konto dorazí. Tedy v tom druhém případě.

Kdo by měl nově přijít do KHL:

Kanada

Shawn Lalonde (o) Minsk

Jérémy Roy (o) Podolsk

Anthony Camara (ú) Nižněkamsk

Zack Mitchell (ú) Podolsk

Slovensko

Christián Jaroš (o) Omsk

Michal Krištof (ú) Vladivostok

Česko

Rudolf Červený (ú) Vladivostok

Japonsko

Yu Sato (ú) Novgorod

