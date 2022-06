Pan play off! Útočí na čtvrtý Stanley Cup v řadě, naštval ho dotaz na Paláta

Aniž by to tehdy tušil, úžasnou sérii nakopl Pat Maroon na jaře 2019. Tehdy došel pro svůj první prsten za vítězství ve Stanley Cupu v bluesovém trikotu St. Louis. Sotva dozněly oslavy, upekl se jeho odchod na Floridu – podepsal smlouvu s Tampou.

Načež v nových barvách potěžkal slavný Pohár ještě dvakrát. Osobní zlatý hattrick? Pořád málo. Teď s Tampou dupe za titulem znovu. Lightning touží navázat na slavné dynastie let minulých a vyhrát Stanley Cup potřetí v řadě. Něco takového se naposledy povedlo NY Islanders v 80. letech minulého století.

Celkem Tampa vyhrála už deset sérií play off po sobě. „Je to pozoruhodné, je to ohromující. Ale jak říká Pat Maroon: No, Coope, já jich mám už čtrnáct,“ hlásí s úsměvem trenér Jon Cooper. „Že se vůbec můžeme srovnávat s nejlepšími týmy v dějinách téhle slavné ligy, je úžasné. Deset vyhraných sérií... Kam nás to staví? Na třetí místo historie? Nutí vás to přemýšlet. Jak je sakra možné, že se Isles povedlo vítězství v devatenácti sériích? Páni, to je ještě něco úplně jiného. Doufám, že naše šňůra jen tak neskončí,“ přeje si kouč.

PAT MAROON Narozen: 23. dubna 1988 (34 let) v St. Louis

Výška/váha: 191 cm/110 kg

Kariéra: Philadelphia/AHL (2007-10), Syracuse/AHL (2010-12), Anaheim (2011-15), Edmonton (2016-18), New Jersey (2018), St. Louis (2018/19), Tampa (2019-?)

Draft NHL: 161. místo v 6. kole, tým Philadelphia Flyers (2007)

Bilance v NHL: 649 zápasů, 274 bodů (112+162)

Největší úspěchy: tři triumfy ve Stanley Cupu (2019, 2020, 2021)

Maroon by se mohl dostat na neuvěřitelných 16 vyhraných sérií v řadě. „Mám velké štěstí, že jsem posledních pár let hrál se dvěma opravdu dobrými týmy. Ten současný je ale fakt působivý. Naše soutěživost a touha po úspěchu je nepopsatelná. Způsob, jakým se každý zápas rveme o výhru… Naše cesta posledními sezonami je neskutečná. Máme tu hráče, kteří jednou skončí v Síni slávy. Je pro mě obrovská čest s nimi hrát,“ popisuje.

Obrovitý, 110 kilogramů vážící chasník neměl cestu do NHL umetenou. Sám se musel chopit koštěte a pořádně kmitat. V lize se uchytil až ve 25 letech. Na malém pódiu AHL přitom zářil. Odehrál tam přes 350 zápasů s průměrem 0,8 bodu na utkání. Bylo mu vyčítáno, že má mezery v obranné hře. Při přechodu do NHL však právě z této činnosti udělal Maroon svou přednost.

Jeho produkce na hlavní scéně klesla na 0,4 bodu na zápas. Stal se hráčem, proti kterému vás hokej bolí. Dřív bylo tvrdých hromotluků jeho ražení v každém týmu několik, dnes už jich však je poskrovnu. Provokuje, soupeřům se mile rád vysmívá. V takových situacích se vyžívá. V tomto ročníku si „vylepšil“ osobní rekord v počtu trestných minut, v základní části jich pochytal 134.

V sestavě Tampy mu patří místo ve čtvrté lajně. Na ledě tráví jen něco mezi 8 až 11 minutami za zápas, jeho přínos je však velký. „Patří mezi naše hvězdy. Hokej není jen o bodech. Patty je hvězda v kabině i na střídačce, velmi důležitý článek týmu,“ říká o Maroonovi, který v posledních čtyřech sezonách odehrál brutální porci 362 duelů, trenér Cooper.

Když už jsme u hvězd, právě po nedělním utkání Maroona naštval dotaz jednoho z amerických novinářů, co říká tomu, že v týmu plném hvězd rozhodl zápas Ondřej Palát. „Nechápu otázku. Vy mu neříkáte hvězda? Viděl jste někdy jeho statistiky? V mých očích je Pally rozhodně superstar. Velký hráč, který se prosazuje ve velkých chvílích. Právě v těch totiž opravdové hvězdy poznáte.“

Tým burcuje k dalším vítězstvím „Jsme opravdu připraveni splnit náš cíl. Vyhrát,“ dodává vousáč.

