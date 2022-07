Česká televize chystá další škrty: MS ve fotbale na prodej a konec hokeje?

Největší veřejnoprávní médium trpí nedostatkem financí. Proto přichází na řadu další škrty a šetření. Nepříjemnou zprávou pro sportovní fanoušky je fakt, že se to opět výrazně podepíše na nabídce sportovních přenosů. O co všechno můžou diváci v dohledné době přijít, prozradil v rozhovoru pro Seznam Zprávy výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Reálná hodnota koncesionářských poplatků neustále klesá a Česká televize tím výrazně trpí. Generální ředitel Petr Dvořák nedávno prohlásil, že v následujících dvou letech musí činit úspora 910 milionů korun.

Takový obnos samozřejmě zasáhne celou televizi, ale je neobecně známo, že poptávka komerčních stanic tlačí cenu přenosových práv neustále nahoru a ČT dokáže být čím dál méně konkurenceschopná.

Jedním z výrazných dopadů šetření by mohlo být již letošní Mistrovství světa ve fotbale, které se bude konat v Kataru. Ponikelský přiznal, že byli nuceni nabídnout k prodeji sublicenci na některá utkání tohoto fotbalového svátku. Zatím však není žádná dohoda uzavřena. To je však jen začátek drastických opatření.

„Zvažujeme také, zda vůbec budeme schopni dát nabídku na vysílání hokejové extraligy,“ šokoval hokejové fandy, kteří velmi těžce nesli už dělení práv na extraligu s O2 TV Sport. Teď tedy reálně hrozí, že od sezony 2023/2024 se už na veřejnoprávní televizi na nejvyšší domácí soutěž nepodívají.

„A to by byla velká ztráta. Jak pro Českou televizi, která je u extraligy od začátku a stála za hokejem i v dobách zlých, tak i pro český hokej. Jsem přesvědčen, že stejně jako my potřebujeme pro naše diváky extraligový hokej, tak hokejová extraliga potřebuje nás,“ upíná se výkonný ředitel k naději na dohodu.

„Během dvou let nás čekají škrty o zhruba 80 milionů navíc,“ vyčíslil částku úspor ve sportovní redakci. „V návaznosti na redukci výroby obsahu, zejména v oblasti domácích sportovních událostí a soutěží, se bude snižovat i počet spolupracovníků. Před kamerou i za kamerou,“ uvedl další z nutných a nepopulárních kroků.

„Je možné, že budeme muset přistoupit i k redukci sportovní publicistiky a sportovního zpravodajství. Jednou ze zvažovaných variant je eliminace poledních či večerních zpráv a rozhovorů, které jsou jejich součástí,“ uvažuje nad zeštíhlením i v dalším aspektu výroby obsahu.

Prozatím je ČT stále držitelem slušného balíku vysílacích práv, ale veškerá nová vyjednávání budou opět o kus složitější. Pro následující dva roky by se kanál ČT sport měl zaplnit dostatečným obsahem, ale co bude dál, to zatím Ponikelský nedokáže říci.

„Je jasné, že pokud budeme za ty dva roky v situaci, kdy se financování ČT nijak neupraví, dojde k dalším úsporným opatřením. Pak se budeme už opravdu bavit i o rušení kanálů. Zda by to měl být ČT sport nebo jiný program, to není otázka na mě,“ uzavřel prognózy tím nejčernějším scénářem.