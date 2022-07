Starosti beachvolejbalistky Kolocové nekončí: Dcera je zpět »na začátku«!

Konečně doma! To si říkala Kristýna Hoidarová Kolocová (34) po řadě nepříjemných dní. Úplně vyhráno však ještě není. Půlroční dcerka Klárka má před sebou další těžkosti. Dle všech vyšetření je zdravá, ale nyní přichází na řadu složitá cesta, kdy musí dohnat vývoj, který ztratila kvůli virové encefalitidě.

Odhodlaná maminka je přesvědčená, že její milované děťátko všechny nástrahy překoná. „Bojovnice! Z nemocnice jsme se vrátily se skvělým závěrem. Všechna vyšetření vyšla dobře a Klárka je zdravá! To je samozřejmě to nejdůležitější!“ Jásala »Kiki« nad pozitivními výsledky propouštěcích testů.

„Nicméně stejná holčička to teď není. Fyzicky je úplně jinde. Vývojově »na začátku«. Než onemocněla, krásně se plazila, začínala lézt, čerstvě si uměla sednout a začínala si stoupat. Dnes leží na zádech, umí se přetočit na bříško. Ale ztěžka drží hlavičku. Když ji posadíme, vrávorá. Nedokáže se plazit a vůbec ne lézt. Strašně se snaží, maká. Ale nejde to,“ vidí neoddiskutovatelné následky nepříjemné nemoci. Malá Klárka ztratila řadu ze svých dovedností a bude muset bojovat, aby manko zase dohnala.

„Prý to není neobvyklé, že se děti vývojově hodně vrátí zpět. Začneme rehabilitovat a všecko si zase snad brzy sedne. Ale je to pro mě těžký i tak. Dívat se na ni, jak se trápí zvedáním hlavičky, když před 10 dny krásně všecko zvládala. Snad nám fyzio ukáže, co a jak cvičit. Snad je to všecko jen otázkou času. A to, že je zdravá, je jediný, na čem záleží,“ počítá maminka se složitou rehabilitací. Naději a víru ale rozhodně neztrácí a ví, že zdraví je nejdůležitější. Své dcerušce naprosto věří, že následky posledních dní brzy překoná.