Miliardové podvody! Bývalý šéf F1 čelí obvinění z daňových úniků

Sotva v médiích dozněla jeho kontroverze v podobě podpory Putina, už je zase na předních stránkách. A i tentokrát negativně. Někdejší šéf Formule 1 Bernie Ecclestone (91) čelí vážnému obvinění. Podle Úřadu pro příjmy a cla Jejího Veličenstva (HMRC) Ecclestone nepřiznal zámořský majetek v hodnotě 400 milionů liber, což je v přepočtu více než 11 miliard korun!

Vrchní žalobce Andrew Penhale oznámil, že korunní prokuratura umožnila obvinit Ecclestonea za krácení daní. Členové prokuratury také zdůraznili, že mají právo na spravedlivý průběh, a požádali, aby z tohoto procesu nešla na veřejnost žádná hlášení, komentáře ani sdílení informací online. Mohlo by dojít k poškození probíhajícího řízení.

„Obvinění Bernieho Ecclestone je výsledkem komplexního a celosvětového trestního vyšetřování prováděném HMRC,“ oznámil novinářům ředitel služby pro vyšetřování podvodů Simon York. „Trestní obvinění se týká předpokládaných daňových úniků vyplývajících z offshoreových aktiv za více než 400 milionů liber, která byla ukryta před HMRC.“

Soud ho čeká v srpnu

Ecclestone předstoupí před soudce ve Westminsteru v Londýně, konkrétně 22. srpna v 10 hodin. Jak už bylo zmíněno, někdejší boss Formule 1 nedávno vyjádřil podporu Putinovi, a to tak, že by prý za něj schytal kulku. Kromě toho označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za obyčejného komika. Později se za tyto výroky omluvil, ale už bylo pozdě. Podle The Sun Times Rich List je Ecclestone 65. nejbohatší člověk na planetě. Kromě toho je potřetí ženatý a má čtyři děti, to nejmladší se narodilo v roce 2020.

Kromě krácení daní má Ecclestone v oblibě také Putina







