Drsná zpověď hvězdy: Zavlekli mě sem! Z otroctví ho zachránil učitel

Devětatřicetiletý vytrvalostní běžec uvedl, že jeho pravé jméno je Husajn Abdi Káhin a že jako Mohameda Faraha ho pojmenovali lidé, kteří s ním odletěli z Džibutska. Bylo mu devět let, když ho z této východoafrické země odvezla žena, kterou do té doby nikdy neviděl a která tvrdila, že ho bere do Evropy za jeho příbuznými. V Británii pak musel hlídat děti v jiné rodině a starat se o domácnost, aby dostal najíst.

Mo Farah o sobě dříve říkal, že se do Británie dostal ze jako uprchlík Somálska se svými rodiči. Nicméně v dokumentu, který ve středu odvysílá BBC a společnost Red Bull Studios, uvádí, že jeho rodiče nikdy v Británii nebyli a že jeho matka a dva bratři žijí na rodinné farmě v neuznávaném státu Somaliland. O otce přišel ještě jako malý chlapec, zemřel při přestřelce. Když bylo Farahovi osm nebo devět let, odvedli ho z domova, aby žil s jinou rodinou v Džibutsku.

V prvních letech po příjezdu do Británie mu rodina, které sloužil, nepovolovala chodit do školy, dostal se do ní, když mu bylo 12 let a vystupoval v ní jako uprchlík ze Somálska. Z rodiny, která ho využívala jako sluhu, mu pomohl dostat se učitel tělocviku, jenž o jeho případu informoval sociální úřady a ty ho umístily k somálským pěstounům. V roce 2000 nadějný sportovec získal britské občanství pod jménem Mohamed Farah.

Farah řekl, že chtěl svůj příběh zveřejnit, aby změnil to, jak veřejnost vnímá pašování lidí a otroctví. „Netušil jsem, že je tolik lidí, kteří prožívají to samé, co mám za sebou já. Jen to dokládá, jaké jsem měl štěstí,“ uvedl. „Opravdu mě zachránilo to, v čem jsem byl jiný, a to v tom, že umím běhat,“ dodal.