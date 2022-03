PSG v krizi, píská se i při výhře: Z Neymara jsme udělali monstrum

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • Reuters

Patnáctibodové vedení v lize a téměř jistý titul v Ligue 1? To fanouškům PSG nestačí. Chtěli mnohem víc trofejí, hlavně tu z Ligy mistrů, kde ale vypadli už v osmifinále s Realem Madrid. Ze dvou hrotů útočného trojzubce Mbappé, Messi, Neymar jsou pro fanoušky vyvrhelové a třetí na odchodu. Ultras i experti zároveň volají po výměně šéfa, který je pod matnými výsledky nejbohatšího klubu kontinentální Evropy podepsaný.

Souboj prvního s posledním v Parku princů vypadal a dopadl na hřišti naprosto jasně. 3:0 pro PSG, které nemělo s trápícím se Bordeaux skoro žádnou práci. Ještě zajímavější byl „zmatek“ na tribunách. Neymara i Messiho nejhlasitější sektory vybučely už při oznamování sestav a následně snad při každém doteku s balonem.

Když už se tleskalo, tak (ojedinělým) akcím hostí. Rovnice „největší hvězdy = největší trofeje“ evidentně neplatí a pár dní stará porážka z Madridu Pařížany evidentně ještě nepřebolela.

Z hvězdného trojzubce byl nadávek ušetřen jen Kylian Mbappé a Neymar si odpustek nekoupil ani brankou na 2:0. Šel ji slavit, ale jako odpověď přišel pískot. Nejen v reakci na poslední týden, ale na situaci, která v klubu zraje roky.

„Neymara jsme nejen nechali vyhnít, ale zároveň jsme z něj udělali monstrum. Už to ani není fotbalista. Má největší plat v historii klubu, měl PSG dostat na vrchol, místo toho ho všude nenávidí. Jeho přístup, jeho nálady, všechno co dělá. Nikdy nebyl hráč tolik nenáviděný jako dnes Neymar,“ napsal ve svém sloupku francouzský novinář Daniel Riolo, který se netají svým tmavě modrým srdcem.

Podle spekulací francouzských médií je vedení PSG ochotno Neymara v létě prodat. Pouhý rok po podpisu velkolepé čtyřleté smlouvy a za mnohem menší sumu než 222 milionů euro, za kterou ho kupovalo. Otázkou je, jestli se najde zájemce.

Kritika se nevyhýbá ani Messimu. Po matném nástupu jsou sice jeho výkony hlavně v novém roce lepší, ale nedostatky, které se projevovaly už v Barceloně, jsou ve francouzském hlavním městě pořád výraznější.

„Bojím se o něm mluvit jako o flákači, ale je to tak. Proti Realu na hřišti jen chodil. Luka Modrič ho strčil do kapsy,“ prohlásil bývalý hráč PSG i Realu Jerome Rothen. „Neútočím na Verrattiho, Danila, Paredese nebo Mbappého, ale na ty dva žoldáky,“ rozohnil se.

Poslední ze slavného útoku, Kylian Mbappé, ale podle všeho ve Francii stříhá metr. Odmítl už několik nabídek nové smlouvy a zřejmě se chystá do Realu Madrid. A to ho chtěl ve Francii udržet i prezident Emmanuel Macron.

Hlavní odpovědnost za (další) neúspěšnou sezonu by měl nést prezident klubu Násir Al-Chelajfí. I ten se vyrovnává s velkou kritikou. Kromě bývalých hráčů požadují jeho odchod i ultras.

„Nemáme krátkou paměť a víme, za co všechno Násiru Al-Chelajfímu vděčíme, ale je jasné, že to není muž pro tuto práci. Současná situace klubu vyžaduje kompletní reorganizaci na všech úrovních do budoucna a každodenní přítomnost,“ píše se v prohlášení početné skupiny Collectif Ultras Paris.