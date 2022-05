Finále Real - Liverpool mu rozbilo kariéru: Karius uchvátil svaly, ale...

Finále Ligy mistrů s Realem Madrid mu změnilo život. Ale v mnohem horším smyslu slova, než si myslel. V 51. minutě výhozem namazal na asi nejsnazší gól kariéry Karimu Benzemovi, pak byl jen divákem při nádherných nůžkách Garetha Balea. Nakonec další Velšanovu střelu „vyrazil“ do své vlastní branky.

Německý gólman měl po prohře oči pro pláč, fanouškům Liverpoolu se omlouval, seč mohl. Dokonce musel snášet nadávky i výhružky smrtí. Jeho kariéra od té doby už zdaleka nebyla jako dřív. Liverpool koupil z AS Řím brazilského gólmana Alissona Beckera, který je doteď suverénní jedničkou a jedním z nejlepších ve svém oboru.

Liverpool Kariuse „odložil“ na hostování - nejprve na dvě sezony do Besiktase Istanbul, kde byl jedničkou, ale turecký klub na něj poté nevyužil opci. I kvůli dalším chybám. „Je s ním něco špatně. S jeho energií a entuziazmem. Je to tak od chvíle, co přišel,“ zkritizoval jej trenér Senol Günes, sám bývalý brankář. Naznačil tak, že jizvy na duši po zpackaném finále ho ovlivňují i dál. Hostování skončilo o pár měsíců dřív velice neslavně - Besiktas totiž brankáři dlužil mzdu za čtyři měsíce.

V minulém ročníku byl Karius zapůjčen do rodného Německa, za Union Berlín ale odehrál jen čtyři ligové zápasy. Remíza 1:1 s Hoffenheimem je posledním soutěžním zápasem, který odchytal. Psal se poslední únorový den loňského roku... „Měl trochu smůlu,“ řekl pro The Athletic německý novinář Christoph Biermann. „Všichni čekali, že se stane jedničkou. Ale přišel až jako poslední posila, takže Andreas Luthe dostal šanci a už ji nepustil.“

Od té chvíle se Karius podíval do branky jen na tréninku. V Liverpoolu si jej zatím nechali, plní ale roli trojky až čtyřky po boku veterána Adriána. Když Alisson nemůže, do zápasu nenaskočí nikdo z nich, ale mladý Caoimhin Kelleher z Irska.

Čas, kterého se mu nedostává na hřišti, 28letý Němec zřejmě tráví v posilovně. Fanoušky, pro které téměř upadl do zapomění, uchvátily jeho fotky na Instagramu, kde předvedl, jak nabral svalovou hmotu. „Vypadáš jako Terminátor!“ stojí v komentářích.

Karius byl ještě v Mohuči pod vedením Thomase Tuchela nejmladším brankářem, co kdy chytal v bundeslize, mládežnickým reprezentantem a velkou nadějí. Teď, ve 28letech, je jeho kariéra skoro u konce. Co s ním bude dál?

V létě měl několik nabídek, tu nejvážnější údajně z Basileje. Nedomluvil se ale na podmínkách smlouvy a tak zůstává dál v Liverpoolu. Tam mu končí smlouva letos v létě, snad ani ten největší optimista neočekává její prodloužení. V létě se stane volným hráčem a bude doufat, že se ve fotbalové Evropě (a možná nejlépe doma v Německu) najde klub, který mu dá další šanci. Po čtyřech letech „v exilu“ si ji chce vysloužit.