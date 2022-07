»Stavbyvedoucí« Jágr na opraveném zimáku: Místo šatny záchod!

Má hoňku. Jako majitel extraligových Rytířů skládá tým na novou sezonu. Jaromír Jágr (50) také jako aktivní hráč žasne nad rekonstrukcí hokejového domova. A už hledá, kam složí hlavu!

Kladenský zimák za zhruba půlmiliardy korun s ročním zpožděním omládl. Jako by se »Džegr« zbavil šedin a s dlouhými lokny sbíral body v NHL! Po azylovém ročníku v Chomutově se Rytíři těší na opravdu domácí zápasy. „Svítíme!“ radovali se Jágrovi podřízení před víkendem. Místo rolby v aréně ještě jezdí bagry. Maluje se, vrtá, uklízí, rostou schody…

Kolaudace

A do toho mumraje dorazil Jágr! „Šel jsem si do nové kabiny vybrat, kde budu v příští sezoně sedět,“ rozhlédl se po staveništi legendární útočník s číslem 68. „Musím být vždycky nejdál od dveří,“ mrkl na kamaráda, který navrhl místo šatny sezení na WC. „Jo, budu asi na záchodě,“ kývl kladenský veterán a rozesmál se. Padesátník Jágr z humoru neztratil ani ň, fanoušci z Kladna a okolí zase doufají, že si zimák v mladším hávu zachová staré kouzlo. Rytíři plánují kolaudaci na konec srpna a 16. září by měli přivítat Pardubice v 1. kole extraligy. A co »stavbyvedoucí« Jarda? Ať si sedne, kam chce… Nebo ne, ať bruslí na ledě!