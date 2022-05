České stadiony, co vyrostou: hala pro Dynamo, sci-fi Ďolíček. Kde už staví?

Které nové stadiony v příštích letech vyrostou v Česku? • FOTO: koláž iSport.cz České fanoušky čeká v příštích letech velká stadionová renesance. Hned několik tradičních klubů ve fotbale a v hokeji se chystá zrekonstruovat své arény, nejnověji byl představen projekt nové multifunkční haly pro hokejové Pardubice. Někde už se začalo stavět, jinde se zatím koukají jen na počítačové vizualizace. Jak to v jednotlivých případech vypadá?

Bohemians (fotbal) Legendární Ďolíček letos oslavil 90 let od otevření. Současná podoba ze 70. let ovšem už dlouhou dobu nevyhovuje. Věci se začaly hýbat v roce 2020, předběžné odhady nákladů hovořily o částce 300 až 400 milionů korun, teď už se pohybují spíš na dvojnásobku. Stavět by se mělo na etapy, aby se Bohemians nemuseli stěhovat ze svého tradičního domova, který nyní patří městu. Nutno ovšem dodat, že vše je pořád hodně vzdálená budoucnost. V létě by konečně mohla být vyhlášena architektonická soutěž, radní její přípravou v březnu pověřili Pražskou developerskou společnost. Nový stadion by měl splňovat i kritéria pro utkání evropských pohárů. Kdy se dočkají fanoušci „klokanů“? Objemová studie stadionu pražských Bohemians, budoucí podobu Ďolíčku určí architektonická soutěž • Foto Foto pro Sport: Bohemians Praha 1905

Pardubice (hokej) Investor Petr Dědek připravil se svým týmem projekt nové multifunkční arény v Pardubicích, která bude domovem hokejového Dynama. Jako nejvhodnější lokalita byly vybrány pozemky v rámci areálu dostihového závodiště, což se zrovna nelíbí legendárnímu žokejovi Josefu Váňovi. Detaily velkolepého projektu? Kapacita 13 500 diváků na hokej, dokonce 15 000 na koncerty. Předpokládané náklady se v tuto chvíli pohybují mezi 3 až 4 miliardami korun. „Aréna bude moje soukromá investice,“ uvedl ve středu Dědek. Vizualizace nové pardubické arény: pohled na hlavní vstup • Foto HC Dynamo Pardubice

Hradec Králové (fotbal) Také v Hradci Králové se o novém stadionu sní o novém stadionu dlouho, řada fanoušků už ztrácela naději… Až v posledních letech se daly věci nadějně do pohybu. Po přípravných pracích začala letos v únoru hrubá stavba, stadion buduje sdružení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Město se na stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let! Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na konci dubna 2023. Kapacita? 8 tisíc diváků s možností navýšení na 9300 míst. V Hradci už začaly práce na novém stadionu • Foto Facebook/Multifunkční stadion v Hradci Králové Takhle má vypadat nový stadion v Hradci Králové • Foto Město Hradec Králové

Pardubice (fotbal) Další východočeský stadion, který potřebuje výrazný zásah. Pardubice už druhým rokem hostují ve vršovickém Ďolíčku, ale brzy by se měly dočkat zrekonstruovaného vlastního stánku. Práce na Letním stadionu pokračují, klub před pár dny ukázal, jak vše aktuálně vypadá. Cena projektu má dosáhnout 380 milionů korun. Už dříve vyvolala diskuzi vizualizace s mezerami mezi hlavní tribunou a ochozy za brankami. Vizualizace nového Letního stadionu Pardubic • Foto FK Pardubice, PORR

Brno (fotbal) Na stadion Za Lužánkami chodily v 90. letech nejvyšší návštěvy v nejvyšší české soutěži. Od té doby chátrá a naplno ho oživil jen rozlučkový zápas Petra Švancary v roce 2015. Město pak avizovalo velkolepou přestavbu za 1,7 miliardy korun, jenže tahanice s podnikatelem Liborem Procházkou, který vlastní objekty v jeho blízkosti, odstavilo projekt na vedlejší kolej. Nejžhavěji nyní vyhlíží možnost zrekonstruovat stadion v Králově Poli pro 20 tisíc diváků za zhruba 700 milionů, aktuálně se ale nic neděje. Brno opraví Zbrojovce stadion • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Brno (hokej) Podobný příběh jako ve fotbale. Plány na stavbu nové haly pro hokejisty Komety Brno v areálu Za Lužánkami uťaly soudní spory. Nejnovější verze zní: multifunkční hala za 1,5 miliardy vyroste v areálu výstaviště a měla by mít kapacitu 12 tisíc diváků. To by byl výrazný posun oproti současnému Rondu, kam se vejde 7700 diváků. Plánovaný termín otevření je v sezoně 2023/24, majitel klubu Libor Zábranský ale musel v březnu nabídku městu přepracovat. „Čísla, která jsme řešili v roce 2015, můžeme zmačkat a hodit do koše,“ uvedl tehdy pro iSport.cz. Takhle má vypadat nový stadion Komety Brno • Foto Město Brno