Jágr po ráně málem ohluchl. Těžkosti před přípravou: Přibral jsem 10 kilo

Prásk! Z pistole vyšel výstřel, Jaromír Jágr očividně takovou ránu nečekal. Otočil hlavu, vytřeštil oči. „Ohluchnul jsem, a ještě k tomu mi prach vletěl do ucha,“ smál se potom. Právě nejslavnější český sportovec odstartoval olympijský běh v pražské oboře Hvězda. Sám přitom běh nesnáší… O víkendu se vrátil z dovolené, podle svých slov přibral deset kilogramů, takže se bude muset hodně nutit, aby se vrhnul do přípravy na sezonu.

Startovní výstřel byl hlučnější, než čekal. Potom vtipkoval, že ohluchnul. Žertoval i o tom, že se na běžce ani nemůže dívat.

„Dělá se mi z toho špatně,“ žertoval 50letý hokejista, který se na běhu, který pořádá Český olympijský výbor, objevil pár dní poté, co se vrátil z dovolené v zámoří.

„Přibral jsem deset kilo. Je to těžký, zhoršuje se to věkem. Navíc mám rád jídlo a sladký,“ svěřil se hokejový veterán, který se o aktuální situaci v hokeji a víkendových volbách šéfa svazu nechtěl vybavovat. „Tady jsme kvůli sportování. Abychom podpořili sport, hlavně dětí. Všichni víme, jak je to důležitý. Takže to je to hlavní,“ vysvětlil kladenský majitel, který právě nejmladším závodníkům předával ceny.

Stihl i autogramiádu, s každým se ochotně vyfotil. Přitom právě běh je disciplína, kterou zrovna nemiluje. Tedy diplomaticky řečeno.

„Nikdy jsem ho neměl rád. Když už, tak to byl takový ten indiánský běh. Chvíli běh, pak chůze. To mi šlo,“ smál se. Proto ho překvapilo, kolik se v oboře Hvězda sešlo lidí. „Je pro mě nepochopitelný, že jich tady bylo tolik. Když věděli, že se bude běhat pět nebo deset kilometrů. Že sami od sebe přišli? Navíc v tom vedru?“ kroutil pobaveně i obdivně hlavou.

On místo běhu preferoval jiné aktivity. V rámci tréninků Jágr Teamu jezdíval v mládí především na kole. Ale jinak hlavně tělo připravoval tak, aby měl sílu. „Bylo to o posilování nohou, dělal jsem dřepy. Nikdy to nebylo o nějaké frekvenci pohybu. Ale o síle,“ vykládal veterán, jenž přiznal, že neběhal už dvacet let.

„Ale na druhé straně vím, že by mi to pomohlo. Bylo by skvělý, kdybych běhal, byl bych daleko lepší. Ale už jenom z toho pocitu, že bych musel běžet, se mi dělá špatně,“ pousmál se Jágr pár minut poté, co stovky běžců vystartovaly ve vedru a dusnu, aby dobrovolně vypotily litry vody…

„Mají můj obdiv,“ hlásil Jágr, který podle vlastních slov bude mít co dělat, aby se přinutil zapojit se to letní přípravy na další sezonu.

„No, nevím nevím, jak to se mnou bude,“ zakroutil hlavou a vydal se k autu. V náročném programu ho čekala další společenská akce.