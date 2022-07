Ronaldův spoluhráč si pustil pusu na špacír: Odchod z United řídí Georgina?

Tenhle rok pro Cristiana Ronalda nebyl ani trochu veselý. Jeho klub se v sezóně trápil, což ale bylo nic oproti osobní tragédii v podobě úmrtí syna. A zatímco fotbaloví fanoušci polemizují nad tím, jestli portugalská hvězda opustí Manchester United a kam by mohly vést jeho další kroky, jeden z Ronaldových spoluhráčů se rozpovídal: Hvězda prý doma musí hasit rodinné problémy!

Problémy mají prý pramenit z nespokojenosti Cristianovy partnerky Georginy. Čím dál častěji se Ronaldovo jméno skloňuje v souvislosti s odchodem z Manchesteru United a Portugalcův spoluhráč přišel se zajímavou teorií. Odchod z klubu by měl být podle Bruna Fernandese aktuální především právě kvůli Georgině.

Španělská kráska má prý na svého přítele tlačit kvůli tomu, že chce aby se vrátil hrát do její rodné země. Nebylo by se ale nejspíš ani čemu divit. Britská média kvůli propadáku, jaký tým předvedl, Ronalda napadají ze všech stran a ani osobní citovou vazbu si nejspíš Georgina nebyla k Anglii schopna vytvořit. Během Ronaldova tamního angažmá totiž přišli o jedno z dvojčat, které nosila pod srdcem.

Není tak divu, že atmosféra v Ronaldově honosném sídle začíná houstnout. Podle vyjádření Fernandese ale evidentně jeho okolí chápe, v jaké je hvězda situaci: „Nevím, co si vzal do hlavy, ale musíme respektovat jeho prostor. Jediné, na co jsem se Cristiana zeptal, když se neukázal, bylo, jestli je s rodinou všechno v pořádku. Řekl mi, co se děje, a to bylo vše," nezabíhal do detailů.