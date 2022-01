Ronaldo: trénuj jako já. Hvězdě vadí, že mladí málo dřou a ignorují rady

Vlk navštívil drůbežárnu a moc si to užil. Takový název by nesla bajka o gólové hostině, kterou CR7 pořádá téměř dvě dekády. Ale teď? Trofeje jsou daleko a vzdálená je i mladší generace. Cristiano Ronaldo na Old Trafford zjišťuje, že je old school.

Ronaldo se vrátil do Anglie po 12 letech a připadá si jako námořník v neznámých vodách. Nebo, ať jsme modernější, jako Pac-Man ve Fortnite – retro element v prostředí, jemuž nepřichází na chuť.

Za týden (5. února) mu bude sedmatřicet a v kabině Manchesteru United je nejstarší. Puntičkáři namítnou: „Hej, a co Lee Grant?“ No dobře. Anglický gólman, čtvrtý v pořadí za De Geou, Hendersonem a Heatonem, je ročník 1983 a nezachytal si pět sezon. „Ale v kabině snad je, ne?“ nevzdají se pedanti, kteří mají protivnou vlastnost – jsou houževnatí.

Jistě. Grant je zapsaný v inventáři Old Trafford. Stejně jako nábytkový systém či šatní tyče a věšáky. Jak víme, vliv věšáků na zápasové dění je všeobecně titěrný.

Ronaldo je nejstarší opravdu aktivní hráč Red Devils a druhý nejstarší fotbalista Premier League v poli (po Thiagu Silvovi). I tak si připsal 14 gólů a 4 asistence (v Lize mistrů skóroval v každém utkání). Rudé ďábly několikrát spasil a je – s výrazným náskokem – nejlepším střelcem mužstva. Moc šťastně však nepůsobí. Chtěl o sobě číst: „Přišel, viděl, zvítězil.“ Zatím to je spíš: „Přišel, viděl, utekl do kabiny.“

Trofeje jsou v nedohlednu. I kdyby vám NASA půjčila teleskop, nic byste nezahlédli. „Počkat,“ křikli byste možná. „My něco vidíme. Vždyť se to leskne jako blázen!“ Ano. To je pleš Pepa Guardioly. Co se týče trofejí, jeho hlava je všudypřítomná a nadmíru blyštivá.

Ronaldo nemůže daný stav překousnout. „Měli bychom vyhrát ligu,“ stěžoval si. „Nebo být nejhůř druzí či třetí. Neumím přijmout, že bychom se smířili s něčím jiným než top trojkou v Premier League. Pro Manchester United nic jiného neexistuje.“

Fanoušci se těšili na rudou stíhačku, která ovládne anglické nebe. Místo toho se tváří jako pasažér, jemuž oznámili, že neletí v tryskáči Gulfstream G700 s motory Rolls-Royce, ale s bankrotující společností, jež koupila letadla od Air Uganda.

„Myslíte, že jsme v minulých měsících hráli dobře?“ ptal se CR7. „Ne. Každý to ví. Máme kádr s extra potenciálem, skvělého kouče. Proč nevěřit, že to zvládneme líp? Nechci být v klubu, který bojuje o šesté nebo sedmé místo. Jsem tu, abychom uspěli.“

Pro rodáka z Madeiry je nejdůležitější mentalita. „Profesionální přístup, a ten jediný týmu pomůže, musí zahrnovat charakter a správné myšlení, ochotu být dříčem a samoukem. Tyto detaily závisí na vás, ne na trenérech, fanoušcích či médiích. Máte-li důstojnost, musíte toho dělat mnohem víc,“ apeloval na kolegy prostřednictvím stanice Sky Sports.

Britský list Daily Mail uvedl, že Ronaldo – hráč, který si o své vůli přidává v posilovně, aby zůstal ve formě – je zmatený, že v tělocvičně nepotkává víc spoluhráčů. „Jsem jediný, kdo si tu nakládá navíc. Když jdu před tréninkem do gymu, jsem v něm sám. Když po tréninku pracuju na kondici, jsem u toho sám. Neříkám, že to je špatně, jen mi přijde, že by měli mít hráči klubu jako United větší ambice, a zvlášť tehdy, když věci nejdou podle plánu.“

Štve ho nastupující generace, nadaní hráči, kteří – v jeho očích – nepracují dost. „Můžu k někomu mluvit celý den, ale pokud nechce poslouchat, je to nanic. Když mi bylo 18, 19, 20, starší borci mi radili a já to bral jako signál, že se musím zlepšit, protože jsou zkušenější a zažili toho víc. Mladí kluci dnes nedokážou přijmout kritiku. Neakceptují, když jim něco vytknete.“

Šampion Anglie, Španělska a Itálie, král střelců Premier League, La Ligy, Serie A a Ligy mistrů, pětinásobný vítěz Champions League a mistr Evropy, držitel pěti Zlatých míčů a bezpočtu rekordů, dodal: „Chceš být profík? Musíš mít vítězné nastavení, sebedisciplínu a pozitivní přístup. Buď pánem svého osudu a makej víc než ostatní.“

Ani CR7 není bez chyby. „Delší dobu mě irituje jeho nadřazený přístup,“ řekl televizní analytik Gary Neville. „Jeho řeč těla je strašná. Fňuká, stěžuje si a dává ostatním najevo, že něco zkazili. Pro mladé spoluhráče je zničující, když vidí, jak se na ně nejlepší hráč kouká stylem, že nejsou dost dobří. Měl by jim pomáhat. Být takovým tátou v týmu. Já dělal jako mladý v United obrovské chyby, ale měl jsem podporu.“

A ještě jedna věc. „V kritických momentech, kdy vás spoluhráči potřebují, tam musíte být s nimi,“ řekl Neville. „Musíš unést nezdar, podat ruku soupeři a zatleskat příznivcům. Cris místo toho nakvašeně pádí do kabiny. Utekl po domácí remíze s Evertonem, utekl ve Watfordu, v Norwichi i v Newcastlu. Tím nepřispěl k soudržnosti a šířil špatnou náladu.“

CR7 na Old Trafford. Vzdoruje času a dá si tři tréninky denně místo jednoho. V kabině slyší Sancha a Greenwooda, 20leté kluky, jak se v záchvatech smíchu baví o Fortnite. Vzduchem létají výrazy gunplay, battle royale, anarchy acres, a on si říká, bože, co to je?

Pak si vybaví rok 2003. Rio Ferdinand, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy – tvrdá škola. Byli to dobří učitelé a on byl dobrý žák.

Zajde do tělocvičny. Není v ní sám. Že by Rashford? Lingard? Van de Beek?

„Nazdar, Crisi, to jsem já,“ pozdraví Lee Grant.