Co bude s Ronaldem: Bayern už nemá zájem, Chelsea chystá nabídku

Zůstane nakonec Cristiano Ronaldo v Manchesteru United nebo zamíří jinam? • FOTO: Koláž iSport.cz Kde bude hrát Cristiano Ronaldo v nové sezoně? Portugalská hvězda má sice ještě rok smlouvu v Manchesteru United, ale i kvůli absenci klubu v Lize mistrů požádal o odchod. Málokterý klub si však může (a vlasně i chce) služby drahého veterána dovolit. O jakých týmech se však spekuluje? Je pravděpodobnější odchod nebo setrvání na Old Trafford? Na to částečně odpovídají i speciálně vypsané kurzy na osud CR7 do konce přestupů od britské sázkové kanceláře Sky Bet. Projděte si nejpropíranější velkokluby.

Zájem z Itálie V Serii A působil Ronaldo nedávno. Právě před rokem na startu čtvrté sezony v dresu Juventusu otočil a rozhodl se pro návrat do Manchesteru. Teď by chtěl odejít z United, návrat do Turína ale není pravděpodobný. Jeho agent Jorge Mendes měl Portugalcovy služby nabídnout třeba AS Řím nebo Interu Milán. Spekulovalo se rovněž o milánském AC, největší zájem měla mít Neapol. Ta se ovšem nejspíš stahuje, protože údajně nevěří, že by se svými finančními možnostmi CR7 zlákala. 21:1 Nejmenší kurz na italský tým (AS Řím) podle speciální sázky SkyBetu na to, kde bude Ronaldo hrát v příští sezoně. Neapol 26:1, AC Milán 34:1. Cristiano Ronaldo v dresu Juventusu • Foto Profimedia.cz

Agent v Barceloně V Realu Madrid je legendou. Během devíti sezon vyhrál s královským klubem, co se dalo včetně Ligy mistrů. Při snaze odejít z Anglie se však více spekuluje o šokujícím přestupu k rivalovi do Barcelony. Napomohl tomu fakt, že se Ronaldův agent Mendes sešel s prezidentem katalánského klubu Joanem Laportou. „Je pravda, že jsme měli schůzku kvůli přestupům, ale jména hráčů neprozradím,“ prohlásil tajemně Laporta. Podle neoficiální informací se však setkání netýkalo Ronalda, ale dvojice Bernardo Silva (City) a Jules Koundé (Sevilla). 17:1 Kurz SkyBetu na to, že Ronaldo podepíše do 3. září s Barcelonou. Velký návrat do Realu, o němž se příliš nespekuluje, je podle kurzu (9:1) třetí nejpravděpodobnější variantou. Cristiano Ronaldo v dresu Realu Madrid • Foto Profimedia.cz

Za Messim do PSG? Přestup, po němž mnoho fanoušků volalo už loňské léto. Respektive tahle troufalá myšlenka napadla už kdekoho. Dva velikáni fotbalu, dominantní útočníci posledních téměř 20 let spolu v jednom týmu. Ronaldo společně s Messim, nyní v dresu PSG. Pravděpodobně jde však opravdu jen o přání. Pařížský klub nemá podle dostupných informací zájem Portugalce podepsat. Je však logické, že pokaždé, když CR7 chce změnit adresu, přijde bohatý velkoklub na přetřes. 11:1 Kurz SkyBetu na to, že se v nové sezoně Ronaldo objeví v PSG po boku Messiho. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo na losování základních skupin Ligy mistrů v roce 2019 • Foto Twitter

Bayern Mnichov ze hry? Ronaldo hrál v Anglii, Španělsku a Itálii. Z největších evropských lig mu ve výčtu chybí německá bundesliga, v níž se logicky nabízí přestup do Bayernu. To je mimochodem údajně varianta, která by 37letou hrající legendu lákala. Zájem ze strany německého giganta však není tak velký, výrazně navíc opadl po zisku Sadia Maného z Liverpoolu. „Ačkoliv Cristiana oceňuji jako jednoho z největších hráčů, tento krok by nezapadl do naší filozofie,“ řekl generální ředitel Bayernu Oliver Kahn. 15:1 Kurz SkyBetu na možnost, že by Ronaldo oblékl do 3. září dres Bayernu. V tomto ohledu se kurz výrazně liší nabídek dalších sázkovek, které vypisují nižší kolem 6:1.

Chelsea chystá nabídku V poslední době se nejžhavěji spekuluje o přestupu v rámci Anglie. Ronaldo by mohl navléct modrý dres Chelsea. Snahu získat velké jméno má jeden z nových majitelů klubu Todd Boehly, který se sešel s agentem Mendesem. Tenhle transfer v rámci Premier League by asi těžko vydýchávali fanoušci United. Přesto je nejreálnější. Podle britského novináře Petera O'Rourkea chystá Chelsea nabídnout 14 milionů liber (403 milionů korun). 2,4:1 Kurz SkyBetu na to, že bude CR7 hrát za Chelsea. Pokud Ronaldo přestoupí, je to momentálně nejpravděpodobnější adresa, kam by mohl zamířit. Kurz se navíc v průběhu čtvrtka lehce snížil. Cristiano Ronaldo slaví gól proti Chelsea • Foto Reuters