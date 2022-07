Na to, aby se fotbalista chlubil obsahem své mrazničky, musí být buď exhibicionista, nebo… Nebo Egon Vůch (31)! Svéráz a lumpík Egon si tak dělá »náramnou švandu« ze své zlodějské aféry.

Herec Jakub Štáfek (31) na portálu insider.cz prozradil, proč Vůcha vyhnala ze svých řad zájezdní jedenáctka Real Top Praha, která válí kopanou pro charitu.

Ostudné finále

„A ten už s náma jezdit prostě nebude, nad ním jsme zlomili hůl, zdravíme Egona Vůcha,“ pustil se do líčení nechutné příhody z jedné akce Štáfek. „A pak ti volá majitel toho podniku, kterej ti říká: Hele, nám je to strašně blbý, ale my tady máme Egona na kamerách, jak nám tady vykrad mrazák, vole. Se zmrzlinama, v hodnotě sedm tisíc, já to potřebuju zaplatit, popsal ostudné finále.“ Štáfek zkrátka hlásil, že Vůch při příležitosti dobročinného utkání loupil.

Jak duchaplné…

Po článku v Blesku je z toho obří haló. Jeden by řekl, že Vůch bude aspoň na čas chodit kanály, ale to by nesměl být on. Obyvatel barových stoliček, jenž přiznal, že gambleřil. A tak na Instagramu, podle svého přesvědčení, vesele vtipkuje. Šoupnul tam koláž, kterak dodávkou rozváží mražené výrobky.

Video, jak otvírá v mrazáku šuplík plný nanuků s textem: „Kdo mě zná, ví, jak to bylo, takže nemám potřebu to uvádět na pravou míru.“ A jak byl v ráži, připojil fotku pizzy pojmenované Loupežnická s »duchaplnou« poznámkou: „Kvůli názvu ji musím sežrat, i když jsem plnej nanuků.“ Je otázka, jestli mu ty fórky někdo k večeři zbaští. Někdejší ředitel Liberce Jan Nezmar, jenž o Vůchovi prohlásil: „Egonek je blbej, jak daleko vidí,“ to asi nebude…

Bývalý záložník Teplic, Plzně, Liberce, či kazašského Kostonaje Vůch, je teď v kádru třetiligových Domažlic.