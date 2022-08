Brutální útok na soupeře: Mladému hokejistovi nabídli odvoz pohřebákem

Tohle byla silná káva i pro otrlé. Když v lednovém utkání mladý švédský hokejista Kid Andersson obstříkl svého protihráče ze střídačky vodou, asi nečekal, jakou reakci sklidí. Po brutální odvetě, která záhy přišla, měl totiž zmasakrovaný obličej. Tým soupeře pak pronesl nechutnou urážku. O brutálním případu informoval švédský web Afronbladet.

Odveta za pocákání vodou byla dost ostrá. Anderssonův protihráč z týmu Avesty, jehož jméno švédská média neuvádějí, ho udeřil holí tak surově, že obličej mladého hokejisty změnil k nepoznání. Po útoku měl tvář plnou krve a podlitin, vybité zuby a zlomeninu čelisti.

„Asi to udělal proto, že jsem po něm cákl vodu. Pak jsem cítil úder hokejkou do rtů. Připadalo mi, jako kdyby se čelist tlačila do krku, v puse jsem cítil zuby. Byl jsem v šoku, nevěděl jsem, co dělat. Pak přišla bolest, jakou jsem nikdy v životě nezažil," popsal hrůzný zážitek Andersson, který v utkání nastoupil za Hille/Åbyggeby. Mladík podle svých slov po napadení mohl jíst pouze polévku, navíc brčkem.

Když se pak tým zraněného hráče snažil sehnat sanitku, ze střídačky Avesty se ozvalo, že si Andersson může rovnou nastoupit do pohřebáku.

Brutální čin hokejisty bude mít ale evidentně ještě soudní dohru. Prokurátorka Helena Falkerbyová se totiž rozhodla vznést proti útočníkovi obvinění z násilného napadení.

„Čin by měl být klasifikován jako násilné napadení, protože podezřelý prokázal až výjimečnou surovost a bezohlednost, když uhodil Kida Anderssona hokejkou do tváře," komentovala proukárotka, která věří, že na základě jasných důkazů o tom, že šlo o úmyslný čin, bude agresor uznán vinným.