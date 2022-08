Pešout o tlaku v Kometě i mladých: Byl bych rád, kdyby na to Šalé měl

Dostal pod ruce tým, se kterým by rozhodně neměl vyfičet v předkole play off. Pětapadesátiletý kouč Martin Pešout to v Brně dobře zná a ví, že ho čeká úplně jiná šichta než v Karlových Varech. Tam byl v závětří, pracoval v klidu. Široká komeťácká rodina ho bude buď velebit, anebo zatracovat. „Tlak a zájem o hokej je tady jiný. Náročnější jsou i hráči a vedení,“ potvrzuje nový šéf střídačky v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Už se tomu musí smát. Loni startoval Martin Pešout s Karlovými Vary sezonu proti Kometě. Jeho tým vyhrál 4:3, Jiří Černoch explodoval čtyřmi góly. Letos dojde na tento souboj znova, jen v Brně a navíc ve čtvrteční televizní předehrávce prvního kola. A náročný trenér bude stát na druhé straně. „Černoch už mi volal, ať se nezlobím, ale že to zase zopakuje,“ tlumočil s úsměvem vzkaz reprezentačního útočníka.

Pikantní start, co říkáte?

„Předchozích pět let mě hecoval syn. Teď bude přítelkyně, která je z Varů. Už vyhlížíme první zápas. Náboj tam je. My uděláme všechno pro to, aby Jirka Černoch ty čtyři góly nezopakoval. Pikantní utkání to bude, ale spíš pro novináře a lidi kolem. Ve Varech jsem poznal spoustu dobrých lidí. Žádná nenávist ve mně není.“

Co se změnilo za pět let v brněnské kabině?

„Našel jsem v ní jenom čtyři stejné hráče. Čiliaka, Zaťoviče, Gulašiho a Vincoura. Ale to je spíš dobře než špatně. Realizační tým zůstal téměř stejný. Povedlo se nám ho rozšířit o Jirku Otoupalíka. Když Jirka Horáček s Liborem Zábranským odjedou na nároďák, zůstal bych tady sám. Jeho zkušenosti se určitě budou hodit.“

Jaký máte k dispozici tým?

„Myslím, že dobrý. Sportovní vedení udělalo kus práce a opravdu se podařilo přivést hráče, kteří jsou posilami. Na druhou stranu, hodně kluků odešlo. Přestavba kádru chvíli zabere. My se samozřejmě budeme snažit tu dobu zkrátit na minimum, abychom byli na play off co nejlépe připraveni. Proto nechceme vyhlašovat nějaké přehnané cíle, ale trpělivě pracovat, abychom se dostali na místa odpovídající jménu Komety.“

Ještě máte v sestavě nějakou díru?

„Myslím, že do začátku