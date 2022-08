Oběť skandálu v Kanadě promluvila: Cítím se bezbranná a obnažená

Kanadou zmítají sexuální skandály. Na světlo se klubou stále další, ten největší se týká čtyři roky starého případ zneužití mladé ženy hráči juniorské reprezentace. Napadená už tehdy podala žalobu na Hockey Canada a národní asociace se následně snažila umlčet ji finančním vyrovnáním. Nyní se rozhodla promluvit. „Nikdy jsem na to nechtěla upozorňovat. Jen jsem si přála, aby z těchto činů byly vyvozeny důsledky a konkrétní odpovědnost,“ uvedla oběť, označovaná jako E.M. v krátkém rozhovoru pro deník The Globe and Mail.