Česko chce udržet Hlinka-Gretzky Cup. Covidové temno natáhlo pakt do 2024

Jednou jim bude patřit hokejový svět. Čeká je hodně práce, ale právě tady začínají budoucí esa svoji velkou cestu. Hlinka-Gretzky Cup je unikátní turnaj mladých hokejistů, který se 21 let hrál jen v Česku a na Slovensku. Pak do akce vstoupila Kanada. Jednou my, pak vy. Smlouva měla vypršet v roce 2022, ale covidová pauza ji o dva roky natáhla. Výhled? Kanada umí z turnaje generovat zisk. „Varianta, že by se pokračovalo jen tam, není na stole,“ zní z české hokejové centrály.

Zatím nic nedokázali, ještě jim nebylo ani osmnáct let. Do NHL mají ještě hodně daleko, k draftu jim chybí minimálně rok, někdy i dva. Starty mezi dospělými? Spíš výjimka. A stejně to není jen tak obyčejný pouťák teenagerů s košíkem nebo plexi před obličejem. Hlinka-Gretzky Cup je víc. Setkání mladých borců je velká věc.

Táhne už jenom svým prázdninovým termínem. Kouzlo turnaje spočívá v tom, že se nejlepší mladí hráči (kromě dočasně vyloučených Rusů) sejdou na jednom místě. Nikde po světě se aktuálně nic nehraje, takže i všichni skauti NHL se mohou nahrnout na tribunu. Sledujete budoucí hvězdy, které jednou budou vyprodávat haly. Někde tam mezi nimi jsou. Stejně jako tam dřív váleli Sidney Crosby nebo Jevgenij Malkin.

Akce se koná od roku 1991, začala v Japonsku, dřív nesla název Světový pohár juniorů či Pacifický pohár. V letech 1997-2017 se hrál výhradně v Česku a na Slovensku.

Výhry na Hlinka Gretzky Cupu Kanada 22 Rusko 4 USA, Švédsko, Česko, Finsko 1

Pak vstoupila do akce Kanada. Nabídla spolupořadatelství, zase jiný svět. Zatímco v Břeclavi u zimáku cítíte přepálený olej z řízků velkých jak sloní ucho a na zimáku si připadáte jako na skautském táboře, v Kanadě líznete k velkému světu NHL. Edmonton je za odměnu. Zážitek z jiného spektra. Byť teď byl turnaj umístěn pouze do Red Deeru (155 km od Edmontonu) a žádné čichání k NHL se nekoná.

„Hockey Canada velmi dlouho usiloval o střídání pořadatelství s námi. Díky tomu se turnaj v roce 2018 odehrál v jedné z nejmodernějších hokejových arén na světě. Zároveň se od té doby zápasy Hlinka-Gretzky Cupu vysílají na největším sportovním televizním kanálu v Kanadě. Je ale do velké míry zodpovědnost kanadské strany, jak se svojí částí turnaje naloží,“ říká manažer sportovního oddělení Českého hokeje Jan Černý.

„My se snažíme udržovat dlouhodobý standard a s každým ročníkem přijít s inovacemi. Soustředíme se hlavně na to, aby servis pro týmy byl na nejlepší úrovni. A co mám zprávy od ostatních federací, tak vždy od nás odjíždějí týmy spokojeny. To je pro nás velmi důležité měřítko,“ přidává.

V Kanadě je zájem o mládežnický hokej extrémní. Na juniorku klidně vyprodáte halu. Smlouva k turnaji měla platit do roku 2022, ale dvakrát se akce nakonala, takže se o dva roky natáhla.

Co bude pak? „Všechno bude záležet na jednáních, až aktuální kontrakt vyprší. Každopádně Český hokej má velký zájem na tom, aby se Hlinka-Gretzky Cup i nadále konal na našem území,“ říká Černý.

Ovšem Kanada je mocný hráč. Co když si dupne, že žádná Břeclav a Piešťany (Bratislava), žádná Evropa? Akci si uspořádáme sami a končí debata? „Ekonomický přínos dvou mládežnických turnajů pro Edmonton, Red Deer a provincii Alberta bude v řádu milionů dolarů,“ těší se na velký zisk Dean McIntosh z vedení Hockey Canada. Po Hlinka-Gretzky Cupu začne ještě MS do 20 let. V Česku byste zisk v řádech milionů dolarů počítali v srpnu těžko.

„Hockey Canada je posledním přistupujícím v rámci aktuálního kontraktu. Pokud se po jeho vypršení v roce 2024 s Hockey Canada nedomluvíme, budeme turnaj opět spolupořádat se slovenským hokejovým svazem. Varianta, že by pořádala Hlinka-Gretzky Cup pouze Kanada, v tuto chvíli není na stole,“ odmítá Černý scénář, že Kanada všechno zválcuje.

Ovšem najdete i mouchy. Hodně zarazilo, že televize TSN nevyráběla z utkání Česka s Finskem televizní přenos. Minimálně sestřih měl být volně dostupný. Nebylo nic.

Zámořský partner se zachoval čistě tržně. Chtěl vydělat, hledal kupce na přenos. Nenašel, přenos se nevyráběl. „Bylo to pro nás velmi nepříjemné překvapení. Ve smlouvě stojí, že televizní signál by měl pořadatel vytvářet ze všech zápasů Hlinka-Gretzky Cupu. Kanadskou stranu už jsme oslovili s dotazem, proč k tomu došlo. Máme potvrzeno, že další utkání českého týmu už na TSN poběží,“ přidal Černý.