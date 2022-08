Student Kaprizov už je za mořem. Fedotov jako výstraha, našel i zastání

Vedení Minnesoty si může dát panáka a nohy do lavoru. Hotovo. Hvězdu mají zpátky, Kirill Kaprizov je ve Spojených státech. Už nehrozí, že ho Rusko strčí do armády jako brankáře Ivana Fedotova. Konec? Leda z pohledu Wild a NHL, když zavřete vrata. Akce Fedotov hlavně ukázala, že se v Rusku mění pořádky. Třeba podle politologa šlo o jasný vzkaz: buďte poslušní. Za brankáře, který plánoval hrát ve Philadelphii, se překvapivě otevřeně postavil i jeden bývalý spoluhráč.

Pětadvacetiletý brankář Fedotov podepsal smlouvu s týmem Philadelphia Flyers. Byl zatčen právě ve chvíli, kdy se chystal odletět do USA a slyšel obvinění z vyhýbání se vojenské službě. Skončil v Severomorsku a nyní by měl sloužit někde u námořnictva.

Podobně se smrákalo i nad Kaprizovem, hvězdou Minnesoty. Spekulovalo se, že si obstaral falešný vojenský průkaz, aby nemusel do armády. Sport-Express pak referoval, že z nákupu nepravých vojenských dokladů jsou obviněni Michail Vorobjov, Vladislav Lukin a Anvar Sulejmanov.

Všichni i s Fedotovem v minulosti nastupovali za Ufu, kde podle Sport-Expressu zatkli v létě podnikatele, jenž prodával hráčům falešné průkazy.

Kaprizov se jednou snažil Rusko opustit, když byl zatčen Fedotov. Zkoušel to přes Dubaj, ale neobdržel víza, takže se v panice vrátil zpět. Jak pak popisoval Michale Russo z The Athletic, klub NHL z toho málem trefil šlak.

Stačilo prý počkat, situaci vyřešit. Kaprizov, nejlepší a nejproduktivnější hokejista týmu, se místo toho objevil zpět v Rusku. Vycestovat se mu podařilo až teď, legálně, je studentem Ruské akademie národního hospodářství a veřejné správy, což mu umožňuje odklad vojenských povinností.

Branná povinnost se vztahuje na Rusy ve věku 18 až 27 let. Kaprizovovi je 25, takže musí ještě dva roky studovat. Nebo „studovat“.

Putin už sportovce nepotřebuje, ale...

Zajímavý pohled na celou story Fedotova, Kaprizova a spol. nabídl doktor politických věd Markku Jokisipilä, jenž mluvil pro finský web Iltalehti: „Sport byl pro Vladimira Putina po 20 let velmi důležitý. Nyní se zdá, že důležitý není, je připraven obětovat všechny výhody, které díky úspěchům ruských sportovců získal. Už na nich nezáleží. Mezinárodně úspěšní ruští sportovci jsou v potenciálně nebezpečné zóně. Země se nachází v bodě, kdy se může stát cokoliv. Vše je podřízeno většímu projektu, kterým je válka.“

Rusko se mezinárodních sportovních akcí neúčastní. Většina velkých federací ho škrtla, takže třepetající se ruská vlajka a medaile jsou jen minulost. Tím pádem už pro Putina neexistuje možnost se objímat se sportovci a blahopřát jim, jak šíří slávu země. Mohou hrát tenis, hokej, fotbal, ale ne za Rusko. Za sebe, za svůj tým.

Dokud Rusko válčí na Ukrajině (speciálně operuje, použijete-li názvosloví Kremlu), na sportovních turnajích skončilo. Tím pádem ruský režim své sportovce už nepotřebuje. Ovšem dost mu pomůže, pokud zůstanou doma a vytvoří obrázek, že se nic neděje. Dáte gól, oslavíte ho. Vše běží, jak má. Pohoda.

Podle finského politologa je běžné, že se chlapci z bohatších rodin vyhýbají vojenské službě. Hledají všechny cesty, kulantně řečeno. Hokejisté, kteří nyní začali mít opletačky s úřady, jsou jen nicotným zlomkem lidí, kteří se v Rusku dopustili stejné věci.

„Jednou z typických skupin, pro kterou je snazší vyhnout se vojenským povinnostem, jsou vrcholoví sportovci. Různé programy jim umožňují, aby nemuseli vykonávat vojenskou službu,“ uvedl Jokisipilä. Podle jeho odhadu budou v podobné situaci stovky sportovců.

V Rusku jste jejich otrokem

Narazil na to i obránce Ufy Grigorij Panin, který se na svém vlastním instagramovém účtu Fedotova zastal. „Všichni se schováváme ve svých chatrčích, se svými problémy, neslyšíme, nevidíme. Sportovní prostředí mlčí,“ rozjel svůj text.

A pokračoval: „Buďme upřímní, zítra se podobná situace může stát komukoliv. Týká se to hlavně mladých kluků, kteří proslaví náš hokej v zahraničí a budou hájit naši vlajku v různých soutěžích. Váňa Fedotov se za 2 roky z pouhé naděje stal nejlepším brankářem na olympiádě, vyhrál KHL a dostal smlouvu v NHL, což je sen každého hokejisty. Řeknou mi, ať si hledím svého, ať si hledím svého hokeje, ale i Fedot si chce hledět svého hokeje, to je celé. Ale někdo si to nemyslí. To je precedens pro všechny. Liga, svaz (pokud existuje), federace a my sportovci, bychom měli alespoň pomoci Váňovi pokračovat v kariéře.“

Brankář ruského národního týmu Ivan Fedotov • Foto Profimedia.cz

Šestatřicetiletý bek dobře chápe, proč mašíroval Fedotov místo do NHL k armádě. Šlo o varování pro ostatní. Akce ve stylu: víme o vás, poslouchejte. Jak naznačil Jokisipilä, mladých mužů z bohatých a vlastně i vlivných rodin, kteří se vyhýbají vojně, případně někoho uplatili, je hodně.

„Náš zákon zavedl brannou povinnost. Proto není důvod k emotivním komentářům,“ suše komentoval situaci kolem hokejistů Dmitrij Peskov, Putinův mluvčí, podle agentury Tass.

„Můj názor je, že když hrajete v Rusku, jste jejich otrokem,“ povzedchl si pro Sportacentrs bývalý brankář Arturs Irbe. Dřív sám reprezentoval Sovětský svaz, hned jak byla možnost, oblékl dres Lotyšska. Případ brankáře Fedotova taky zaregistroval.

Moc se mu ani nezamlouvá, že někteří Lotyši, navzdory zákonu, který má sportovcům zabránit působit v Rusku, odešli do KHL. „Přijde situace, kterou si mladí hokejisté nikdy nedovedli představit. Možná se jich někdo zeptá, na které jsou straně. Lotyšsko, nebo Rusko? Když odpovíte špatně, obávám se, že to nebude už jen o hokeji a platu, ale o represích. Podívejte se na Fedotova, chtěl opustit Rusko, hrát NHL. Místo toho je v armádě.“

A Irbe přidal ještě jeden pohled na hokej v KHL: „Každý by se měl zamyslet nad tím, za co je skutečně placen. Peníze dostávají hráči opravdu velké, z toho můžeme usuzovat, že jsou placeni více než za hokej. Jsou placeni, aby propagovali Rusko a posilovali propagandu.“

