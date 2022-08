Palát brousí do fotbalu! S ex-parťákem koupili podíl v anglickém klubu

Ondřej Palát se raduje ze čtvrtého triumfu nad NY Rangers a postupu do finále Stanley Cupu • Reuters

Pro Tampu Bay je český útočník Ondřej Palát v play off znovu nepostradatelný. Po konci sezony ale zřejmě v klubu skončí • profimedia.cz

Český útočník Ondřej Palát se poprvé v NHL stěhuje. Od nové sezony bude hrát za New Jersey • ČTK / AP / David Zalubowski

Ondřej Palát v dresu New Jersey na fotomontáži, kterou na Twitter pověsili Devils • Twitter / New Jersey Devils

Ondřej Palát s Victorem Hedmanem (vlevo) majetkově vstoupili do fotbalového klubu z Plymouthu • Koláž iSport.cz

Český hokejový útočník Ondřej Palát (31) vstoupil společně s bývalým parťákem Victorem Hedmanem do majetkové struktury fotbalového Plymouthu. Oznámily to oficiální stránky třetiligového klubu založeného už v roce 1886. „Jako velký fotbalový fanda z toho mám velkou radost,“ potvrdil Ondřej Palát transakci pro iSport.cz.

Frýdecko-místecký rodák, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, je společně se švédským obráncem Victorem Hedman jedním ze spoluvlastníků americké investiční společnosti Argyle Green LLC. Ta koupila dvacetiprocentní podíl v tradičním fotbalovém klubu. Zaplatila za to čtyři miliony liber (téměř 120 milionů korun).

„Vstup do fotbalového klubu v Plymouthu je samozřejmě rozhodnutí celé naší investiční skupiny,“ vysvětloval Palát. „Vnímám tento krok jako dobrou příležitost. Možnost vstoupit do klubu v Anglii se neotevírá každý den.“

Jednání se podle Paláta, který bude od nadcházející sezony hájit barvy New Jersey Devils (podepsal pětiletou smlouvu celkem na 30 milionů dolarů), vedla přes půl roku. „Absolvovali jsme množství online mítinků, byl jsem nadšený z osobního přístupu majitelů i manažerů klubu. Oni zase oceňovali naše sportovní cítění a úspěchy, kterých jsme s Victorem na hokejovém ledě dosáhli. Není to masivní investice, ale stoprocentně to bude zajímavé.“

Podobně pro klubové stránky Plymouthu mluvil i Hedman. „Celý život jsem fotbalovým fanouškem a jsem nadšený, že jsem se k Plymouthu připojil jako investor a fanoušek,“ citují švédského beka oficiální stránky klubu. „To, co Simon Hallet (předseda klubu) se svým týmem v Plymouthu budují, mi připomíná, co jsme vytvořili v Tampě. Splnil se mi sen, že můžu být součástí dvou organizací, které zaměřily pozornost na dosažení úspěchu na nejvyšší úrovni a jeho udržení v nadcházejících letech.“

Plymouth před rokem postoupil do League One (3. liga) a jako nováček v ní obsadil slušné sedmé místo. Do aktuální sezony vstoupil v sobotu, když doma porazil Barnsley 1:0.

„Já osobně se na žádných strategických rozhodnutích samozřejmě podílet nebudu, zcela mi postačí role fanouška,“ doplnil Ondřej Palát. „Určitě se příležitostně na fotbalový duel do Anglie vypravím.“