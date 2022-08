Satoranský o barcelonské spolupráci s Veselým: Uzráli jsme pro sebe!

V nároďáku se sladíme a pokoříme Španělsko! Basketbalisté Tomáš Satoranský (30) a Jan Veselý (32) se »naháněli« po celém světě, ale teď už to klaplo. V Barceloně chtějí sbírat tituly.

Říká se, že ženy zrají jako víno, ale to samé platí i o mužích, a kór basketbalistech. Satoranský s Veselým zatím hráli pouze za reprezentaci, ale v příští sezoně budou oba dva oblékat barvy Barcelony a dobývat Španělsko. „Myslím, že už bylo na čase. Málem jsme si spolu zahráli v NBA za Washington, ale nakonec to nevyšlo. Fyzicky i psychicky jsme vyzráli. Ideálně jsme to načasovali,“ těší se Satoranský na spolupráci s »Veseláčem«. „Na hřišti jsme sehraní a bylo by super, kdybychom Barceloně pomohli k titulu v domácí soutěži i Eurolize,“ dodal.

Narvané haly

Před katalánským angažmá spolu nejlepší tuzemští baskeťáci uplynulé dekády odehrají mistrovství Evropy, kde budou hlavními lídry reprezentace. Po šestém místě z MS 2019 jsou hladoví i na kontinentální scéně. „Těším se na vyprodanou halu. Navíc s Tomášem na sebe pořád slyšíme a funguje to. Celkově máme hodně kvalitní tým,“ pochvaloval si Veselý. První »bitvu« Češi zahájí za 22 dní v pražské O2 areně proti Polsku.

Veselý letos ukončil Satoranského pětileté kralování v anketě Basketbalista roku.