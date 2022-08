Čechokanaďan v repre: Mám český pas i krev. Objevil ho manažer

Basketbalový pivot James Karnik si užívá možnost ukázat se české basketbalové reprezentaci. Do její přípravy před zářijovým mistrovstvím Evropy, jehož jednu ze základních skupin bude hostit Praha, se čtyřiadvacetiletý rodák z kanadského Surrey v úterý po příletu z Vancouveru zapojil v Poděbradech. Po otci má i české občanství a jeho cestu do týmu Ronena Ginzburga po hledání posil zprostředkoval manažer národního týmu Michal Šob. Karnik o české reprezentaci snil a nakonec jej překvapilo, že první kontakt přišel z druhé strany.

Šob jej v půlce června oslovil e-mailem a následně se po výměně kontaktů spojili telefonicky. „Byl jsem hodně překvapený. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo mohl takhle objevit,“ řekl Karnik v rozhovoru s novináři. „Michalovi jsem hned do telefonu hlásil, že mám český pas i českou krev. Byl jsem nadšený a hned jsem volal dědovi s babičkou. Možná mě sem zkusí přijet i navštívit a já sám se nemohl dočkat cesty do České republiky.“

Po dokončení univerzity Boston College se dohodl na působení v Evropě v Ženevě. Původně si myslel, že by při příležitosti přesunu na starý kontinent mohl nějak kontaktovat českou reprezentaci. „Už od malička bych býval radši hrál za Česko než za Kanadu, ale myslel jsem si, že nejdřív bych musel hrát nějakou dobu v Evropě, aby si mě někdo z Česka vůbec všiml. Takže jsem si myslel, že nejdřív by to šlo až za rok. Je super, že se to povedlo uspíšit,“ uvedl Karnik.

Jeho otec z tehdejšího Československa emigroval s rodiči v šesti letech. Maminka je Kanaďanka. Hledal cesty do Česka. „Kontaktoval jsem nějaké české ligové týmy, ale nikdo nereflektoval. Možná, že by chtěly, abych nejdřív hrál někde v Evropě. Já se ptal mých agentů na možnost reprezentovat, ale oni nevěděli, koho kontaktovat, takže bylo štěstí, že se ozval Michal,“ vyprávěl Karnik.

Stavitelé národního týmu si nového hráče chtějí otestovat a počítají s tím, že do nabitého stabilního kádru se pro mistrovství Evropy s největší pravděpodobností nevejde. Při případné absenci pivotů by ale mohl dostat další šanci například v listopadové kvalifikaci mistrovství světa. „Mít šanci trénovat se všemi kluky tady je ohromná věc. Moje rodina byla strašně hrdá. Táta i děda s babičkou, kteří všichni pocházejí z Československa, jsou šťastní, že budu mít šanci reprezentovat naši rodinu, a snad budu mít budoucnost v českém národním týmu,“ doufal 206 centimetrů vysoký Karnik.

Česky rozumí a chystá se zlepšit i v konverzaci. „Určitě víc rozumím, než dokážu říct. Táta i děda s babičkou vždycky česky mluvili a snažili se mě něco naučit, takže umím počítat a říct některé fráze, jen jsem neměl dost příležitostí to pravidelně procvičovat. Teď tedy doufám, že při hraní v českém nároďáku budu mít víc možností na češtině zapracovat, abych dokázal mluvit plynuleji. Vím, že po pár měsících toho budu schopen hodně pochytat. Jen jsem teď nemluvil česky už několik let, takže to bude zpočátku drhnout,“ prohlásil.

Jako nejmladší ze tří sourozenců je na tom ale s češtinou nejhůře. „Moje sestra, která je nejstarší z nás, dostala slušnou průpravu, můj starší brácha už o něco míň a na mě jako nejmladšího se už tolik nedostalo. Bratr už dokonce tři roky žije v Praze a už hovoří plynule,“ uvedl Karnik, který Česko také navštěvoval. „Asi pětkrát, takže už jsem navštívil všechna místa důležitá pro mou rodinu v Dobrušce a v okolí Nového Města nad Metují,“ prohlásil.

Do Česka zamířil hned po skončení působení v kanadské letní lize (CEBL) v týmu Fraser Valley Bandits, kam si jej vybral jako kouč bývalý asistent u české reprezentace Mike Taylor. „Já si s Michalem Šobem poprvé volal den před prvním tréninkem ve Fraser Valley a hned po tom tréninku za mnou přišel Mike a říká: 'Ty budeš hrát za Česko? Já tam trénoval, a když jsem tě viděl, tak na to máš.' A vyprávěl mi o reprezentaci samé skvělé věci. Byl jsem za jeho ujištění vděčný,“ podotkl Karnik.

Za kanadské výběry hrál jen v mládeži. „Byly to národní výběry, které máme v každé provincii. Jsou to vždy nejlepší hráči z daného regionu a tady jsem byl vybrán do prvního All-Star týmu v konkurenci hráčů, jako jsou (rozehrávač New York Knicks JR) Barrett a další kluci, kteří teď působí NBA. I přes tohle ocenění jsem ale nebyl posunut dál směrem k národnímu týmu, což souvisí s politikou uvnitř kanadského basketbalu. Nemám tak na kontě žádný oficiální zápas v kanadských barvách, ale to je teď dobře, protože by to mohl být problém při mém začleňování do české reprezentace,“ uvedl.

„Byl jsem pak ještě pozván na zkoušku před olympijskou kvalifikací a mohl jsem tak cílit na účast v týmu, ale situace byla taková, že jsem tehdy hrál za Boston College, tedy v USA, a v době covidu by pro vedení národního týmu bylo složité mě přivést do týmu,“ dodal. Právě Kanadu Češi loni vyřadili v semifinále kvalifikace o Tokio.