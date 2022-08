Ovečkin o dopingové krasobruslařce Valijevové: Je to hrdinka!

Ovečkin zase provokuje! Ruský hokejista se už dříve stal trnem v oku poté, co si odmítl smazat fotku s prezidentem Putinem a vyhranit se proti válce na Ukrajině. Skoro to ale to vypadá, jako kdyby si ze zklamání a kritiky lidí nic nedělal. Teď se totiž postavil za ruskou krasobruslařku, která se během únorových Her v Pekingu stala symbolem fixlování...