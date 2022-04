Češi o hvězdách v klatbě: Pozor na příkré soudy, ale nosit zetko je moc

Litevská plavkyně Ruta Meilutyteová skočila do rybníčku na dohled ruské ambasády ve Vilniusu, který byl zbarven do červena, symbolicky se koupala v krvi ukrajinských obětí ruského válečného šílenství. A na vedlejší cestě byl rozeznatelný nápis: „Putine, Haag na tebe čeká.“

Gesto někdejší patnáctileté zlaté senzace z olympijského Londýna bylo jednou z mnoha odpovědí sportovního světa na barbarské činy ruských agresorů. Tou nejviditelnější je rozhodnutí řady sportovních federací vyloučit ruské a běloruské sportovce z mezinárodních soutěží, k čemuž už koncem února vyzval Mezinárodní olympijský výbor.

Litevka Ruta Meilutyteová symbolicky plavala v červené vodě kousek od ruské ambasády ve Vilniusu • Foto ČTK/AP PHOTO

Putinovo Rusko tradičně používá sport jako součást propagandy a rány tímhle bičem ho bolí. Rusové už například přišli o šanci probojovat se na fotbalové mistrovství světa, federace FIVB jim po delším váhání odebrala letní světový šampionát ve volejbale mužů. Alexandr Ovečkin sice dál střílí góly v NHL, ale na případný start na květnovém MS ve Finsku může zapomenout.

Zákazy se přímo týkají několika globálních hvězd významných olympijských sportů. Atletické MS v Eugene? ME v Mnichově? Závody Diamantové ligy? To všechno se nebude týkat výškařské suverénky Marie Lasickeneové, která v posledních letech získala tři tituly mistryně světa a vyhrála i loňskou olympiádu v Tokiu, nebo elitní tyčkařky Anželiky Sidorovové. Mimo hru je také běžkař Alexandr Bolšunov, se třemi zlatými a pěti medailemi celkem jeden z hlavních hrdinů nedávné olympiády v Pekingu. Byl jedním z těch, kteří se objevili na Putinově manifestaci v Lužnikách, ačkoli na sobě neměl válečný symbol Z.

„Já se netajím tím, že ho obdivuju jako lyžaře, jako sportovce, jak na lyžích vypadá. Co se o něm ví, je obrovský dříč, strašně moc trénuje. To já obdivuju,“ řekla Neumannová. „Nikdo neví, v čem oni žijí, kde mají rodiny. Jsem daleka toho dělat příkré soudy, že bych ho úplně odsoudila. Nevím, v čem žije a čeho se bojí. Samozřejmě, když jsem tady v Praze, řekla bych, že bych do těch Lužnik nikdy nešla. Ale nechci to takhle postavit ostře ve chvíli, kdy člověk nezná souvislosti jeho života v Rusku.“

Aktivní sportovci jsou většinou mimo Ukrajinu

Je to validní připomínka. Ruská sportovní esa jsou ve své zemi jistě pod tlakem. Obecný postoj mezinárodní veřejnosti je ale jasný. A podobná představení, kdy velké hvězdy slouží Putinovi jako loutky válečné propagandy, jen jitří emoce.

„Když vidím věci jako tyhle, jsem tak naštvaný, že je pro mě těžké si představit, že bych ho někdy viděl,“ reagoval na Bolšunovovo vystoupení v Lužnikách jeho norský soupeř Chris Jespersen.

Problémy ruských sportovců jsou samozřejmě nesrovnatelné s tím, co prožívají Ukrajinci. Několik známých sportovců už ve válce zahynulo. Patří mezi ně například bývalí kapitáni ukrajinských národních týmů v ragby a vodním pólu – Oleksij Cibko a Jevhen Obedinskyj – nebo mistr světa v kickboxu Maxim Kagal.

„Aktivní sportovci jsou většinou v jiných zemích, ale ti bývalí jako Zantaraia, který se pral za USK v lize, posílal fotku na sociální sítě, že jde taky bojovat,“ řekl judista Lukáš Krpálek. „Je to hrozné. Když se nad tím zamyslíte, ani si nedovedete představit být v jejich kůži… Jako judisti se snažíme pomáhat, máme tu od judistů několik ubytovaných rodin. Snažím se jim být k dispozici, když něco potřebují, aby tu měli zázemí.“

Museli jsme to kousnout, říká česká atletka

I českým sportovcům se navíc zásadně změnila perspektiva. Do špičky se nikdo z nich nedostane, pokud se svému cíli stoprocentně neoddá, jenže s válkou kousek za hranicemi se motivace udržuje těžko.

„V momentě, kdy tenhle problém vypuknul, byla jsem tak paralyzovaná, že jsem si ani nedovedla představit, že budu závodit, že se mám soustředit a dělat, jako že nic. Ale museli jsme to kousnout,“ vyprávěla čtvrtkařka Tereza Petržilková. „Když na mistrovství světa v Bělehradě závodili Ukrajinci, bylo cítit napětí. Na druhé straně v Rusku i Bělorusku jsou nadějní, mladí, talentovaní sportovci, kterých je mi hrozně líto, protože chápu, že oni za to nemůžou.“

Plavecké federaci FINA trvalo měsíc, než se odhodlala Rusy a Bělorusy vyloučit z účasti na červnovém mistrovství světa v Budapešti. Udělala to až poté, co několik výprav uvedlo, že by na šampionát neodcestovaly, pokud by Rusové s Bělorusy byli na startu.

„Já bych tam rozhodně nejel. Uznávám, že na mě to nestojí, ale moje vnitřní přesvědčení mi říká, že ne. Myslím, že jsou hodnoty, které jsou podstatně důležitější, než je sport,“ prohlásil plavec Jan Šefl. „To, že v Lužnikách vystoupí Rylov… Chápu, že jsou hvězdy, musí tam nastoupit, aby podpořili Putina. Ale vystoupit se zetkem je zu viel… Kolektivní vina by neměla být, ale chceme-li, aby tohle skončilo, asi to tak má být. Pro Putina je sport taky výkladní skříň.“

Otázka je, co bude, až válka skončí. Hvězdy zimních sportů typu Bolšunova či běloruských biatlonistek Solové a Alimbekavové můžou jít do nové sezony ve chvíli, kdy bude válka jen temnou vzpomínkou.

„Ideální řešení je, aby to všechno brzo skončilo a všichni mohli závodit úplně normálně jako před válkou. Teď je tady vyšší zájem. Rozhodnutí, aby nezávodili, je z mého pohledu správné, ale zároveň strašně bolestivé pro sport,“ konstatovala Neumannová. „Jsem zvědavá, jaké to na Bolšunovovi zanechá stopy do budoucna. Může to být člověk jakkoli psychicky odolný, ale když má za chvíli znova začít trénovat na další sezonu, má čelit soupeřům a je na něj upřená takováhle pozornost… Rusové jsou pod celosvětovým tlakem. Myslím, že to bude ovlivňovat jejich sportovní životy i potom, až to, doufejme, všechno skončí.“