Pastrňák zazářil na golfové exhibici: Zastínil legendu

„Hej, vy na tom parníku, k zemi!“ David Pastrňák (26) vyměnil hokejku za golfovou hůl a pořádně se do toho opřel. Hvězdný útočník pálil míčky směrem k Vltavě a překonal legendu tohoto sportu Iana Poultera (46).

Ten kluk má zlaté ručičky. Válí v NHL, výborně hraje tenis a teď se zaskvěl na odpališti. »Pasta« byl hostem golfové exhibice na Občanské plovárně, která odstartovala letošní Czech Masters ve Vysokém Újezdu. Na místo nakráčel pečlivě nachystaný - v bílé košili, kraťasech a holí v ruce. „Hrozně rád tenhle sport hraju a rád se na něj dívám. Je paráda, když mám během sezony čas, to si lehnu na gauč a koukám na nejlepší hráče světa,“ svěřil se Pastrňák, který se ve volné chvíli fotil s fanoušky a rozdával podpisy. Těsně před odpalem na ponton, kde byla umístěna jamka, David bavil všechny přítomné hosty. „Před chvilkou jsem byl sice na ledě a jsem unavený, ale ruce se mi uvolní a zazářím,“ smál se útočník Bostonu. Netušil, že jeho slova jsou dokonalou předpovědí.

To se nepočítá?!

Jeho čtyřčlenný tým nahrál v soutěži celkem 18 bodů. Z toho David jich vystřílel hned pět. Na výhru to sice nestačilo, ale pouhé milimetry ho dělily od přímé trefy do jamky na jeden pokus, míček se však od hrany odrazil ven. „To se nepočítá za plný počet bodů?“ chechtal se Pastrňák. Před jeho uměním smeknul i největší favorit turnaje, Angličan Poulter. „Slušný výkon,“ chválil soka někdejší pátý hráč světa. Ten ve srandamači překvapil, ale negativně! I přesto, že měl na rozdíl od Pastrňáka ránu navíc, ztratil na něj dva body. Možná by si měl Davida vzít do Újezda jako svého osobního rádce.