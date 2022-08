Generálka na Czech Masters v Berouně. Na startu nechybí Mrůzek i Matuš

Dále se z profesionálů objeví Stanislav Matuš, Aleš Kořínek, Šimon Zach či Štěpán Daněk, chybět budou jen Ondřej Lieser a Jan Cafourek. Z amatérů se představí například loni druhý Matěj Bača, Dominik Pavouček, David Siwy, Timotej Formánek a možná dvanáctiletý Louise Klein.

Turnaj poprvé pořádají zástupci Royal Beroun Golf Clubu, jelikož se nenašel jiný promotér. „Ani na vteřinu jsme neuvažovali o zrušení. Bylo by škoda o něj přijít. Ukázalo se, že když vsadíme na sportovní stránku, tak sponzoři, kteří nám pomohli, to udělali rádi. Potvrzuje to i zájem hráčů. Rozhodování bylo snadné,“ řekl na tiskové konferenci prezident klubu Vojtěch Matějček.

Přihlášených je aktuálně 115 hráčů a přijedou i ze zahraničí. Cutem do závěrečných dvou kol projde čtyřicet golfistů. Pokud turnaj vyhraje amatér, získá 20 tisíc korun. Dříve tradiční cenu za hole in one (eso) nákladní vůz Tatra letos nahradí zájezd do Tater.

Czech Open bude předehrou před vrcholem tuzemské sezony, kterým bude turnaj D+D Real Czech Masters z nejvyšší evropské série. Na jeho osmý ročník mají na Albatross, kde se bude hrát 18. až 21. srpna, mimo jiné dorazit Angličan Ian Poulter či Slovák Rory Sabbatini, rodák z jihoafrického Durbanu, který loni slavil stříbrnou medaili na olympijských hrách z Tokiu.