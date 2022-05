Skvělá zpráva. Pastrňák by měl posílit reprezentaci na MS, dostal zelenou!

Kanonýr David Pastrňák na šampionátu? Zdá se, že už tomu nic nebrání! Podle informací iSport.cz českého útočníka pustí klub Boston Bruins a 25letá hvězda NHL by se tak mohla v nejbližších hodinách připojit k národnímu týmu. Oficiální to sice ještě není, čeká se na to, až to potvrdí Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace. K tomu by mělo dojít během úterý. Ale GM už dříve prohlásil, že o něj mají velký zájem...

Sám Pastrňák má velkou chuť reprezentovat, touha v něm vždycky byla. „Národní tým pro mě hodně znamená,“ opakoval kolikrát v minulosti pětinásobný vítěz Zlaté hokejky.



To se ukazuje i teď. Také tentokrát v něm dřímá touha pomoct mužstvu na šampionátu. Na něm si zahrál už třikrát (2016, 2017 a 2018). Na medaili ale stále čeká.

Poté, co s Bruins vypadl v prvním kole play off, když prohráli s Carolinou, bylo jenom otázkou, jestli mu kvůli zdravotním komplikacím dá zelenou klub, v němž má smlouvu ještě v příští sezoně. Podle zdrojů iSport.cz se zdá, že Bruins mu to posvětili. Nemělo by se jednat o žádné závažné poranění.

Sám hráč to zatím nechtěl komentovat. Pochopitelně… Protože čeká, až se k tomu oficiálně vyjádří vedení české reprezentace. To o českého kanonýra má eminentní zájem, což několikrát potvrdil i generální manažer Petr Nedvěd. Kdo by ostatně hráče takového kalibru nechtěl…

Pastrňák by si měl na šampionátu ve Finsku zahrát s Davidem Krejčím, velkým kamarádem, s nímž dlouho váleli v Bostonu.

Teď se jejich spolupráce obnoví… Čeští fanoušci už se mohou těšit! Jejich formace s rozjetým kapitánem Romanem Červenkou by měla být velkým postrachem pro soupeře.

Pastrňák rozjížděl sezonu pomalu, ale potom se dostal do tempa, v základní části nasázel čtyřicet gólů, další tři přidal v play off. Teď by měl být hlavním trumfem české reprezentace.

Během úterka by se to mělo potvrdit oficiálně. Čeští příznivci se mají na co těšit.



Pastrňák pozdě večer českého času absolvoval i poslední rozhovory v sezoně s novináři v Bostonu. V něm se mimo jiné vrátili k tomu, že nejlepší český hokejista zažil mimořádně náročný rok. Se švédskou přítelkyní totiž krátce po narození přišli minulé léto o syna.

Když o tom před reportéry mluvil, měl slzy v očích. Na otázku, co mu pomohlo se přes to všechno přenést, pronesl: „Čas a láska. Bylo to velmi těžké. Nikomu bych to v životě nepřál. Doufám, že máme před sebou jenom lepší dny..." Byla to hodně emotivní slova...



I když si hvězdný útočník prožil těžké časy, i tak v sobě našel chuť, aby si prodloužil sezonu na šampionátu. Což je pro český tým skvělá zpráva. V minulosti reprezentoval i přesto, že mu končil kontrakt. I to svědčí o jeho vztahu k národnímu týmu.

Vyjde i díky němu konečně medaile?

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1