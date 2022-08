Krejčí exkluzivně o jednáních, spojení s Pastou i penězích: Jinam bych nešel

Jeden rok za 1 milion dolarů. Tak zní základní dohoda mezi elitním českým centrem a jeho jediným zámořským zaměstnavatelem kariéry. Další „drobné“ mohou cvaknout v rámci splnění výkonnostních bonusů. Třeba za postup do play off 500 tisíc. Ale o peníze tady tolik nejde, síla story je mnohem silnější. A co je asi největší benefit? Velká šance na obnovu spojení Pastrňák-Krejčí.

Povídejte, jak se zrodil váš návrat do Bostonu?

„Když jsem se loni rozhodl jít do Olomouce, chtěl jsem udělat všechno pro to, abych v jeho dresu a i v reprezentačním udělal co nejlepší výsledek. S nároďákem se nám jeden z turnajů docela povedl, což bylo fajn. Žádné větší plány jsem neměl. Po sezoně jsem všem řekl, že si potřebuju pár týdnů orazit a rozmyslet se, co dál. Ve finále mě k návratu do zámoří pomohlo i mistrovství. Ověřil jsem si, že na NHL ještě mám, patřil jsem myslím k lepším hráčům, což mi dodalo sebevědomí. Myslel jsem i na to, že by mi v Bostonu pomohl Pasta, kdybych nestíhal. Asi po měsíci přemýšlení jsem usoudil, že chci jít zpátky. A Bruins byli mojí prioritou.“

Co všechno následovalo?

„Nejprve jsem zavolal do Olomouce, vysvětlil jsem jim svůj pohled na věc. Pochopili to a popřáli mi jen to nejlepší. Zachovali se ke mně suprově. Vím, že mě tam chtěli i dál, i z toho důvodu to pro mě bylo těžké. Na sezonu v Olomouci budu vzpomínat do konce života. Narazil jsem na skvělé lidi, na perfektní spoluhráče, úžasné fanoušky. Zvlášť na první choreo při mé premiéře v extralize nikdy nezapomenu, ještě jednou bych chtěl tímto všem poděkovat. Olomouc je můj domov, ohromně jsem si to užil. Bylo pro mě nesmírně náročné odsud odcházet, na druhou stranu v Bostonu jsem také doma, mám k němu silný vztah. Teď je to tak, jak to je. Popravdě, nemůžu se dočkat nové sezony.“

Český Sidney Crosby. David Krejčí jako hokejista posunuje všechny okolo sebe Video se připravuje ...

Dá se říci, že vám stačilo do Bostonu zavolat, že máte jasno a byla ruka v rukávě?

„Smlouvu jsem sice podepsal v pondělí, ale jasno bylo o něco dřív. Během toho rozhodování jsem se hodně bavil s Pastou i s Bergeronem, tihle kluci sehráli v mém návratu velmi důležitou roli. Jejich názory byly pro mě zásadní. Jakmile jsem skončil telefonát s Honzou Tomajkem a Erikem Fürstem z Olomouce, volal jsem hned do Bostonu, kde se mě předtím taky ptali, jak a co plánuju dál. V tu chvíli jsme začali pracovat na smlouvě.“

Šlo to jednoduše?

„Můj agent Jirka Hamal odvedl výbornou práci. Patří mu velký dík. Nehledě na velký časový posun byl stále na příjmu a pracoval na kontraktu. Chvíli se to řešilo, protože