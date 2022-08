Ronaldovo napadení autistického chlapce: Jak policie případ uzavřela?

Sám byl nejspíš šokovaný z toho, co udělal. Když Ronaldo po dubnovém nepovedeném utkání s Evertonem mířil do šatny a cestou čelil posměchu domácích fanoušků, zkratovitě zareagoval nejhorším možným způsobem. Šmahem jednomu z diváků sestřelil z ruky telefon, a jak se později ukázalo, šlo o malého chlapce, který trpí autismem. Do incidentu se vložila policie, která případ nyní uzavřela...