Těžká váha na rozcestí. Co bude dál s Furym, půjde do wrestlingu nebo MMA?

Odchod do důchodu v kristových letech? To nemůže myslet vážně, říká si prakticky celý boxerský svět o ohlášeném konci kariéry britského knockoutéra Tysona Furyho.

„Doufám, že neskončí. Byla by to z jeho strany hloupost,“ říká například česká legenda ringu Rudolf Kraj. „Těžká váha je přece jen nejvíc a on by v ní mohl vydělat ještě hodně peněz.“

Jenže „Gypsy King“ tvrdí, že mu o výdělek nejde. „Pocházím z ničeho. Nikdy to nebylo o penězích, nejsem člověk, který se zabývá penězi,“ tvrdí, přičemž za poslední výhru inkasoval cirka 739 milionů korun. „Jezdím v Passatu 07, a je mi to jedno. Je mi jedno, co mám,“ říká muž, který nešetří silnými slovy. „Jestli budu potřebovat sídlo a Rolls Royce, tak si je pořídím. Ale já je nepotřebuju. Člověk je tím, co má tady (ukazuje na hruď). A pokud jsi tady dobrý, máš všechno, sakra!“

Neuvěřitelný konec

Fury se zkrátka snaží přesvědčit všechny, že odchází, aniž by mu šlo o to vyšroubovat cenu svého návratu. Ale že by definitivně odložil boxerské rukavice, se zdá nemyslitelné. Už třeba kvůli poslednímu duelu. Kulisu souboje Fury vs. Dillian Whyte tvořily zaplněné tribuny fotbalového stadionu ve Wembley a před zápasem se na obřích obrazovkách přehrávaly největší momenty kariéry britského velikána. I přesto to ale nemělo vše, co by se od skutečného finiše čekalo.

Žebříček těžké váhy organizace WBC Šampion Tyson Fury (Velká Británie) 1. Deontay Wilder (USA) 2. Joe Joyce (Velká Británie) 3. Joseph Parker (Nový Zéland) 4. Frank Sánchez (Kuba) 5. Andy Ruiz (USA) 6. Arslanbek Makhmudov (Kanada) 7. Luis Ortiz (Kuba) 8. Filip Hrgovic (Chorvatsko) 9. Michael Hunter (USA) 10. Tony Yoka (Francie)

„I to jeho prohlášení po zápase bylo takové, že to vyvolávalo hodně otazníků. Až když fanoušci odešli z haly, tak zaznělo natvrdo, že tím opravdu myslel konec,“ připomíná Pavel Hynek, jediný český boxerský rozhodčí, který má licenci organizace WBC a dokonce pro komisi sudích bodoval na dálku střet Fury vs. Whyte. „Ale upřímně, podle mě to rozhodně nebyl jeho poslední zápas. Kdyby tomu tak bylo, tak si zrovna v případě Furyho dokážu představit, že si to pořádně užije a udělá opravdu velkolepou derniéru, tedy že třeba položí rukavice v ringu, pozve tam svou manželku… On je velký showman.“

A co bude tedy s Gypsy Kingem dál? Nejspíš si dá delší pauzu, ale rozhodně nezmizí úplně ze scény. „Myslím si, že fanoušci bojových sportů budou ještě velmi překvapení, co všechno má Tyson Fury v plánu v horizontu pěti let,“ naznačuje zajímavé další kroky boxerské legendy Radim Tauchen, promotér společnosti Championtour. Ta spoluorganizovala několik akcí, na nichž Fury vystupoval a dlouhodobě s ním spolupracuje. „Myslím, že v minimálně příštích dvou letech nepůjde pravděpodobně o box.“

Šampion přitom stále mluví o možnosti boxerského zápasu s vládcem těžké váhy UFC Francisem Ngannou. Ve hře je ale také jeho výraznější působení pod značkou WWE, která organizuje wrestlingové turnaje. Fury už si tam párkrát „zahrál“ a vypadá to, že ne naposledy. Podle zákulisních informací navíc často jedná s Danou Whitem, tedy prezidentem největší MMA stáje.

Co s titulem?

Britský bojovník má zkrátka všude dveře otevřené. Zatím ale fakticky vzato nedošlo k ukončení jeho boxerské dráhy, stále je totiž majitelem opasku organizace WBC. O ten přijde, pokud trůn v následujícím roce alespoň jednou neobhájí, tedy nenastoupí do duelu s vyzyvatelem. V tu chvíli by byl titul uvolněný a bojovali by o něj dva zájemci z top pětky až desítky žebříčku.

„Vždy to funguje hodně na domluvě. Dokážu si i představit, že kdyby Fury opravdu ohlásil WBC, že končí, tak by titul označili za volný klidně i dříve, a nemuselo se na to čekat celý rok,“ upozorňuje Hynek. „Ale zatím nedošlo k tomu, že by byl pás uvolněn a Fury zůstává v žebříčku. Nicméně i kdyby opravdu skončil, tak by určitě neměl problém se vrátit a bojovat hned o titul, protože měl vždy s WBC nadstandardní vztahy.“

Boxerskému světu však nevládne jediný pomyslný prsten, jsou ještě další tři hlavní organizace, a to: IBF, WBO a WBA. Jejich šampionem těžké váhy je aktuálně ukrajinský rohovník Oleksandr Usyk, který jej 25. září loňského roku vyrval z rukou dalšího Brita Anthonyho Joshuy. Tihle dva se 23. července v Saudské Arábii střetnou ve velmi očekávané odvetě.

23 Tolikátého července se v Saudské Arábii uskuteční bitva Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua, v níž půjde o tituly hlavních organizací IBF, WBO a WBA.

„Přiznám se, že bych to přál Joshuovi. Ale rozhodně nesmí bojovat stejně, jako v prvním jejich zápase,“ říká o chystané bitvě Kraj. „Musí udělat velké změny a boxovat víc jako na začátku profesionální kariéry. Být ostřejší, ne tak technický. Je to těžká váha. Na začátku boxoval víc dravě,“ myslí si majitel stříbrné olympijské medaile.

Joshua v nadcházejícím duelu bude bojovat doslova o všechno. „Na Joshuu teď bude dopadat extrémní tlak. A samozřejmě, že kdyby to bylo i třeba vyrovnané utkání, tak má vždy psychologicky navrch šampion. AJ je teď vyzyvatelem a musí tituly vyloženě urvat zpátky,“ upozorňuje Hynek. „Nicméně i když je Usyk favoritem, tak má za sebou teď těžké období kvůli dění na Ukrajině a hodně zhubnul, což je v těžké váze zásadní. Takže to bude opravdu velmi zajímavý zápas. Rozhodně nepůjde o nudnou odvetu.“

Pokud by Joshua misi zvládl, tak podle českého rozhodčího nehrozí v blízké době třetí britsko-ukrajinský souboj. K tomu by mohlo dojít jen v případě nedostatečně přesvědčivého výsledku.

Jedno je ale už teď jisté, stane-li se Joshua staronovým majitelem titulů IBF, IBO a WBA, jistě to přiměje k návratu i Furyho, aby konečně došlo na vysněnou bitvu o sjednocení všech hlavních opasků těžké váhy. Kdyby se tak nestalo, neodpustila by jim to nejen Británie, ale asi každý fanoušek boxu.

Legenda (opatrně) hlásí návrat