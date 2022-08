Kraj o Usykovi: Fury z něj udělá trhací kalendář. Joshua měl hrát víc vabank

Velký souboj Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua si nenechal ujít ani legendární český boxer Rudolf Kraj. „Je to výbornej technik. Chvíli uspává, a najednou tam pošle bombu,“ vyzdvihuje schopnosti šampiona majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000. Podle Rudyho mlátičky se ukázalo, že se poražený Brit už bojí riskovat, a tak už nejspíš nebude patřit do špičky světové těžké váhy. I Ukrajinec podle něj ale brzy narazí.

Co říkáte na druhý souboj Oleksandra Usyka s Anthonym Joshuou?

„Nelíbil se mi. Joshua boxoval určitě líp než v minulém duelu, bylo vidět, že je takovej atletickej. Ale zápas se mi celkově nelíbil. A nejsem moc nadšený z Usyka.“

Můžete být konkrétní?

„Prostě je vidět, že tam chybí síla. Jsem přesvědčený, že z něj Tyson Fury (majitel opasku WBC, Usyk má zbylé tři nejdůležitější – WBA, WBO, IBF) udělá trhací kalendář. Usykovi chybí minimálně deset kilo. Je to výbornej boxer, ale těžká váha je něco jinýho než křížová (Usyk byl předtím šampionem křížové divize) a jeho sto kilo na to stačit nebude. A i kdyby měl později, tak mu to pak bude vadit, už by to nebyl on. Chtěl jsem, ať v tomhle zápasu vyhraje dobrej box a udělaj show… Myslím, že Joshua měl víc tlačit, měl se víc otevřít. Což udělal až na konci trošku. Za mě to byl takovej nudnej zápas.“

Takže Joshuovi chyběla odvaha?

„Podle mě měl hrát víc vabank. Kondičně mi přitom přišel docela dobrej. Musel vědět, že bodově byl třeba dvě kola pozadu, tak to měl rozbalit dřív.“

Říkáte, že Usyk nemá sílu. Jak to, že dokázal vyzrát dvakrát právě na Joshuu, který byl svou silou proslulý?

„Přeboxoval ho. Usyk je skutečně výbornej boxer, o tom žádná. Bojuje celou dobu hrozně uvolněně, jakoby nic, pak zacejtí a pustí tam kombo. Joshua boxoval opravdu líp než minule, ale je vidět, že prostě do hlavy už párkrát dostal bomby a že mu to nechutná. Už se proto do ničeho pořádného nepustí. Ale ono je to těžký, když boxujete s chlápkem, kterej vás za každou chybičku ztrestá jak malýho kluka. Každopádně Joshuovi už šlo jakoby o život. Myslím, že to tam měl pustit víc, to je můj názor.“

A co říkáte na jeho chování po zápase?

„Byl nějakej rozčarovanej… Úplně mi to na něj ani nesedělo, je to jinak kliďas. Asi mu došlo, že je v p*deli. (rozesměje se) Tak ho to trošku naštvalo. Ale, tak to jsou emoce a já bych z toho nedělal vědu.“

Co tato prohra podle vás pro Joshuu znamená?

„No, znamená to, že to pro něj dobrý určitě není. Jestli skončí nebo ne, to si netroufnu asi říct. Ale ze špičky těžké váhy asi vypadne. Kdyby dali remízu, nebo by byl lepší… Ale ukázal zkrátka málo. Málo chtěl a v zápase byl opatrnej, jako by si nevěřil.“