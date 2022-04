Zvedák jak bejk, říká Kraj o vítězství Furyho a předpovídá comeback

Tenhle zápas si nemohl nechat ujít. Bývalý český boxer a majitel stříbra z olympiády v Sydney 2000 Rudolf Kraj neskrýval z obří britské bitvy Tyson Fury vs. Dillian Whyte nadšení. Šampion obhájil titul WBC s naprostým přehledem a vyzyvatele poslal k zemi už v šestém kole. A pak ohlásil konec kariéry. „Rudi mlátička“ si ale myslí, že to s koncem Furyho kariéry nebude tak horké, i když toho schopný nejspíš je.

Co jste říkal na zápas Tyson Fury vs. Dillian Whyte?

„Bylo znát, že Whyte nedal Furymu nic zadarmo, ale ten úder, který nakonec padnul, byl úplně výbornej. Nejprve nebyl vůbec vidět. Říkal jsem si: Ty jo, proč spadnul. A pak, když to ukazovali z druhý kamery, tak to byl zvedák jak bejk.“

A nezdálo se vám, že Whyte nebyl úplně ve své kůži?

„Že byl dříve agresivnější… Mohlo ho to semlít. Přece jenom devadesát čtyři tisíc lidí na místě, to musí bejt obrovskej hukot. Já boxoval třeba před deseti¨, čtrnácti tisíci. Tohle musí být něco úplně brutálního. Whyte je zkušenej frajer, jestli tam byla třeba nějaká indispozice, nebo nemusel mít den. Každopádně Fury byl určitě lepší. A doufám, že neskončí. Myslím si, že by to byla z jeho strany hloupost.“

Byl by toho podle vás schopný?

„Myslím, že jo, po tom všem co v minulosti předvedl. Podle mě ale skončí a pak se zase vrátí.“

Jeho manželka Paris řekla, že se její muž vrátí, když bude moct bojovat o sjednocení titulů.

„To jsem tvrdil už před zápasem. K tomu to směřuje. On má šanci to vyhrát, proto se na to určitě nevybodne.“

Fury má pás šampiona WBC, ostatní hlavní tituly v současnosti vlastní Oleksandr Usyk, který ale půjde do odvety s Anthonym Joshuou. Jaký tipujete výsledek?

„Přiznám se, že bych to přál Joshuovi. Ale rozhodně nesmí boxovat stejně, jako v prvním jejich zápase. Musí udělat velké změny a boxovat víc jako na začátku profesionální kariéry. Být ostřejší, ne tak technický. Je to těžká váha. Na začátku boxoval dravě. Samozřejmě, že od té doby dostal nějaké bomby, to se na boxerovi taky podepíše, ale bude muset zatáhnout víc.“

Vrátím se ještě k sobotnímu zápasu. Fury o sobě mluvil jako o jednom z nejlepších bojovníků těžké váhy historie. Souhlasíte?

„To samozřejmě jo. Nejsem úplně fanouškem jeho stylu. S ním se musí boxovat fakt blbě, to je prostě daný. Obrovskej chlap, má i techniku – na mě až moc na těžkou váhu. Pro mě je ale pořád nejvíc Mike Tyson, v předešlé éře Muhammad Ali, George Foreman. Ti pro mě osobně měli ještě něco víc.“