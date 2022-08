Šéf Mercedesu: Pořád dominovat, zabili bychom F1. Útěchu hledá i v United

Poprvé po osmi letech dominance ztrácí Mercedes na špici. Začátek sezony Stříbrným šípům vůbec nevyšel a ani jeden z jezdců týmu doposud nevyhrál jediný závod. Pro Lewise Hamiltona je to vůbec poprvé v kariéře, kdy nedokázal do letní pauzy získat jediné vítězství.

Pokles výkonnosti není týmovému šéfovi Totu Wolffovi pochopitelně lhostejný a snaží se neustále hledat příčiny letošních problémů. V rozhovoru pro Financial Times překvapil, když prozradil, že inspiraci získává mimo jiné z fotbalového prostředí. Příkladem je mu konkrétně veleúspěšná éra Alexe Fergusona u Manchesteru United.

Skotský manažer se k Rudým ďáblům připojil v roce 1986 a za sedmadvacet let působení dovedl klub k zisku 38 trofejí (z toho 13 vítězství v Premier League a 2 vítězství v Lize mistrů). Přesto, že z Manchesteru udělal na téměř tři dekády jeden z nejsilnějších klubů Evropy, tituly nepřicházely nepřetržitě rok co rok.

S odkazem na to, jak se situace v United pod vedením Fergusona vyvíjela, Wolff pro Financial Times uvedl: „Zkoumal jsem, proč tak skvělé týmy nebyly schopny zopakovat zisk titulu každý rok. Existuje pro to mnoho důvodů, ale jádrem celého problému je člověk. Je to o tom, že se nasytíte úspěchem. Nejste nabití stejným elánem jako předtím a nejste tak ambiciózní.“

Rakouský šéf přišel do Mercedesu v roce 2014. Pod jeho vedením dokázaly Stříbrné šípy získat osm vítězství v Poháru konstruktérů v řadě a Lewis Hamilton dosáhl celkem šesti mistrovských titulů ze svých celkovým sedmi. Rekordní osmý titul britskému rodákovi sebral loni po kontroverzním rozhodnutí ředitelství závodu v posledním závodě v Abu Dhabi Max Verstappen.

Šance na odvetu se tuto sezonu zatím nejeví příliš reálně. Oba týmy aktuálně v Poháru konstruktérů dělí propastných 127 bodů a první jezdec Mercedesu George Russell jich ztrácí na lídra Maxe Verstappena přesně 100.

Wolf doufá, že pro Mercedes se jedná pouze o přechodné období. „Věřím, že dělat věci špatně je základem pro dlouhodobý budoucí úspěch. Navíc, pokud by naše dominance pokračovala, zabili bychom formuli 1, protože by se na závody už nikdo nedíval,“ uvedl.

„Jsme stále stejná skupina lidí se stejnými ambicemi, energií, nástroji a financováním. Jen je to potřeba tu a tam vypilovat. Věřím, že náš tým má vše, co potřebuje, aby byl úspěšný. Mám za to, že je to jen výkyv, ne dlouhodobá fáze neschopnosti konkurovat předním týmům.“