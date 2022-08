Naštvaný Volek: Nechápu, že nevyhrál Kulich! Mluví i o Pastrňákově smlouvě

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále • ČTK / AP / JASON FRANSON

Nemá nic proti Šalému, nechce dělat žádné rozbroje. Ale fakt, že ocenění nezískal osmnáctiletý Jiří Kulich, který ještě v sedmnácti zářil v Karlových Varech, a byl oporou reprezentační osmnáctky i dvacítky, mu rozum nebere. „Nechápu to,“ říká otevřeně dlouholetý hráčský agent Volek.

Co vám na tom vadí?

„Je pro mě absolutně nepochopitelný, že nevyhrál Jirka Kulich. Potom, čeho v sezoně dosáhl… Extraligu hrál ještě v sedmnácti a koukal jsem na jeho statistiky, získal víc bodů než kdokoliv v jeho věku předtím. Ať to byli Nečas nebo Hertl… Potom byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem šampionátu do osmnácti let, nejlepším střelcem, byl draftovaný v prvním kole. A teď táhnul dvacítku… Jasně, dávám veškerý respekt ostatním hráčům, ale za sebe říkám, že se mu ostatní v jeho věku v tomhle ohledu nemohou ani přiblížit.“

Jiří Kulich v sezoně Extraliga za Karlovy Vary 49 zápasů, 14 bodů (9+5) Juniorka Karlových Varů 2 zápasy, 4 body (2+2) MS do 18 6 zápasů, 11 bodů (9+2) MS do 20 7 zápasů, 8 bodů (2+6)

Proto se jako jeho agent veřejně ozýváte?

„Mluvím sám za sebe. Nemůžu to pochopitelně nějak objektivně zhodnotit, ale myslím si, že když někdo dosáhne takových úspěchů, měl by být oceněný. Ani nevím, kdo tu anketu vyhlašuje, ale když už existuje, měli by se ocenit ti nejlepší. Podle mě jsou dvě možnosti. Buď na něj zapomněli, nebo to není fair. Nic jiného mě nenapadá.“

Vy jste si zjišťoval nějaké informace potom v zákulisí?

„Pár telefonátů jsem udělal. Bylo mi mimo jiné řečeno, že neodehrál dostatek zápasů v juniorské lize. Na druhou stranu – loni to vyhrál David Jiříček, který v té sezoně, pokud se nepletu, neodehrál v juniorce žádný zápas.“

Je to tak, hrál pouze za extraligovou Plzeň.

„Takže tenhle argument padá… Říkám jenom svůj názor, ale podle mě se Kulichovi v juniorské kategorii v minulé sezoně nikdo nevyrovnal. Když ho srovnám se Šalém, tak