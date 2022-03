Super vtip, nebo nevkus? Rýpanec Varů do Litvínova vyvolal bouři

Zatímco v NHL si za popichování soupeřů na sociálních sítích získávají týmy větší popularitu a sledovanost, v českém hokeji podobné fórky nenacházejí zrovna velké pochopení. Když v úterý Karlovy Vary vybojovaly předkolo play off v přímém boji o postup s Litvínovem (3:1), hned po utkání si Západočeši rýpnuli do poražené Vervy, které na twitteru posměšně upravili logo. Příspěvek zasáhla vlna kritiky, našli se ale i zastánci, které vtip pobavil.

Dlouho pokukovali po play off, rozhodující bitvu na závěr ale nezvládli a končí. Litvínovští hokejisté pod vedením Vladimíra Růžičky společně se sestupujícím Zlínem mají jako první týmy po sezoně. Klíčový zápas o proniknutí do předkola proti Karlovým Varům, který se musel odehrát v Chomutově, prohráli 1:3.

Když po hořkém konci začala parta kolem matadora Viktora Hübla smutnit a čelit vzteku ze začátku nepříjemně dlouhé dovolené, radující se Energie přiložila pod kotlem hněvu.

Na sociální síti klubu z lázeňského města se po postupu do předkola objevilo upravené litvínovské logo, na kterém scházela všechna písmena kromě „L“. „Máme pro vás nové logo,“ stojí v příspěvku, který má Vervu symbolizovat jako lůzra, tedy věčně prohrávajícího. Karlovarský žert na reakce nemusel dlouho čekat. U mnoha uživatelů twitteru se ale nesetkal s pochopením. „My se na vaši úroveň nesnížíme a gratulujeme vám k postupu,“ stroze odpověděl Litvínov.

Do Karlových Varů a hlavně autora pozměněného loga Vervy se následně začali opírat nejen litvínovští fanoušci s tím, že se jedná o velkou ostudu, ubohost, nevkus a absolutní nerespektování poraženého protivníka bez špetky profesionality. „Tak alespoň, že jste vtipní, když už hokej byl děsný a nekoukatelný jak od Litvínova, tak od Varů, fakt hnus. Naše extraliga je ubohá,“ stálo v jedné z řady naštvaných reakcí.

V NHL přitom podobné přestřelky přes sociální sítě nejsou ničím překvapivým a snad už ani urážlivým. Díky tzv. „trollingu“ jsou hodně populární například Carolina Hurricanes, kteří po minulé sezoně pořádně šili do Montrealu v souvislosti s přestupem talentovaného útočníka Jesperiho Kotkaniemiho. Karlovarská Energie tak nesklidila pouze ostrou kritiku, ale i pochopení či pochvalu za dobrou práci.

„Naprosto boží trolling, nevidím na tom nic špatného. Podkrušnohorské DERBY, zápas o všechno, tohle k vyhroceným zápasům patří,“ napsal jeden ze zastánců na twitteru. Rýpanec z karlovarské dílny ocenili dokonce redaktoři deníku Sport. „Výborná práce! Soupeř nevymyslel vtipnější odpověď, tak přešel do role fňuk-kapesníček. A to se říká, jaký mají Češi smysl pro humor. Kdekoli na západ od nás by se tím všichni bavili,“ podotkl Ondřej Kuchař.

V české extralize přitom zdaleka nejde o první fórek mezi rivaly. Za zmínku jistě stojí rýpnutí do Liberce od Mladé Boleslavi z listopadu 2018. Bruslaři po výhře 5:2 v derby umístili na oficiální sociální sítě příspěvek s obrázkem doporučujícím fanouškům, aby třídili odpad jako postavička v zeleném triku, která do koše hází logo Bílých Tygrů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:33. Plutnar, 27:58. T. Rachůnek, 53:45. Vondráček Hosté: 14:25. Sukeľ Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, Průžek. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, D. Kolář, Strejček, D. Zeman – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Fronk – Kudrna, Gerhát, M. Havelka – P. Svoboda, V. Hübl (C), F. Lukeš (A). Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Zíka, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3911 diváků

