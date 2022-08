Kopic: Že je Plzeň přežraná úspěchy? Vidíte, pořád nic. A teď už do Paříže

Od nejistoty k happy endu. Plzeň v rozhodující bitvě o postup do Ligy mistrů s Karabachem prohrávala, přesto se na západě slavilo. Jeden z hlavních hrdinů? Záložník Jan Kopic, jehož vyrovnávací trefa nastartovala velký obrat s „klasickým“ plzeňským výsledkem 2:1. „Byl to můj nejdůležitější gól,“ usmál se poté, co uprostřed slavné noci přišel mezi reportéry.

Jak vám je?

„Krásně, je to obrovská euforie. A o hodně větší než minule, kdy jsme do Champions League postoupili přímo z ligy. Tentokrát jsme museli přejít přes tři předkola: zvládli jsme šest těžkých zápasů a dostali jsme se tam. V Lize mistrů jsme zaslouženě a doufám, že tam ještě něco uhrajeme.“

Zatrnulo vám, když se Karabach dostal do vedení?

„Byla to nepříjemnost, ale pořád nám zbývalo hodně času. Na začátku druhého poločasu začal Karabach strašně zdržovat, až moc. Ovšem nakonec ho to vytrestalo. Zaslouženě jsme otočili zápas a jdeme dál.“

Takže žádný stres? Co zaznělo o poločase v kabině?

„Nic speciálního. Věděli jsme, že na hřiště půjde Klímič (útočník Jan Kliment), čili rychlostní typ hráče k Chorasovi (útočníkovi Tomáši Chorému), takže jsme mohli dávat dlouhé balony za obranu. Vytvořili jsme si tlak, který vyústil v gól na 1:1 po chybě brankáře. Vyrovnávací branka nám hodně pomohla.“

Když jste zmínil zdržování Karabachu, nevyhecovalo vás ještě víc?

„Spíš v nás všech byl vztek. Bál jsem se, aby to v někom nevybublalo a neoslabil tým. Naštěstí jsme rychle vyrovnali. Kdybychom prohrávali déle, bylo by to čím dál víc horší. Karabach by to dál kouskoval, ale naštěstí jsme to otočili.“

Ochromili jste soupeře vyrovnávacím zásahem?

„Byla tam standardka od půlky, jednoduchý nákop a gól. Od té doby byl soupeř trochu zakřiknutý, zato my jsme měli tlak a bylo otázkou času, kdy přidáme další gól.“

Nakonec z toho byl váš častý výsledek 2:1. Souhlasíte se zaskakujícím kapitánem Luďkem Pernicou, jenž řekl, že byste si tohle skóre už mohli patentovat?

„Už to asi není náhoda. Kéž by to takhle vydrželo dál. Celkově to po obratu v domácím prostředí bylo o to sladší. Co víc si přát? Prohrávali jsme po půli, ale otočili jsme to a přišla obrovská euforie.“

Byl Karabach těžším protivníkem než HJK Helsinky a Tiraspol, které jste potkali v předchozích předkolech?

„Určitě. Hráči vpředu měli obrovskou kvalitu, dělali nám velké problémy. Týmově jsme se s tím ovšem dokázali poprat: když hrajeme jeden za druhého, můžeme porazit kohokoliv.“

A rázně odpovědět kritikům, kteří vám v bojích o Ligu mistrů moc nevěřili, viďte?

„V Plzni jsem osmý rok a od doby, co jsem přišel, poslouchám, že Plzeň je přežraná úspěchy. A vidíte, pořád nic…“

Teď už můžete vyhlížet čtvrteční los základních skupin. Máte vysněného soupeře?

„Už od prvního předkola jsme si v kabině říkali, že pojedeme do Paříže. Myslím, že teď už je to hotový.“ (usmívá se)