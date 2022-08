SESTŘIH: Ten Hag před výhrou posadil kapitána i CR7, Klopp náznakem škrtil

Nešťastná domácí premiéra s Brightonem a ostuda 0:4 v Brentfordu. Co s tím, zvlášť když má na další zápas přijet Liverpool, který v poslední sezoně dvakrát vypráskal Manchester United celkovým skóre 9:0? Erik Ten Hag zariskoval. Cristiano Ronaldo ? Při rozcvičce si zašprýmoval s experty Sky Sports u hrací plochy, pak usedl na lavičku. Kousek od Harryho Maguira. Ani kapitán nemá místo jisté.

A sestava se odvděčila. Mladík Anthony Elanga trefil tyčku hned v úvodu. Co nedokázal on, povedlo se v 16. minutě Jadonu Sanchovi. Bylo to už posedmé v řadě, co Liverpool v zápas inkasoval jako první, to se mu ještě v moderní éře Premier League nestalo. „Každému dáváme náskok,“ zlobil se bývalý bek Reds Andy Robertson. Sancho navíc skóroval stylově: ve vápně si posadil Milnera a okolo pokorně přihlížejícího Virgila van Dijka poslal míč k tyči.

„Od začátku byli agresivnější. Byl to přesně ten fotbal, který United chtěli hrát,“ uznal po zápase i Jürgen Klopp. Úvodní branka ale vyústila pouze v hádku mezi Milnerem a Van Dijkem. Nikoli poslední ten večer.

Největší šanci Liverpoolu měl během prvního poločasu paradoxně Bruno Fernandes. Jeho ránu směrem k vlastní brance ale zablokoval kolega Lisandro Martinez. Týmověji působícím United ale hra s bleskovým přechodem do brejku svědčila. Potvrdil to i po přestávce Marcus Rashford. Konečně prosadil se poprvé od ledna, po 997 minutách.

„Můžeme se bavit o taktice a všem okolo, ale všechno je o přístupu. Byla tam komunikace, bojovný duch… Umíme hrát k***a dobrý fotbal!“ prohlásil přímo na hřišti trenér vítězů Erik Ten Hag tak upřímně, až se komentátoři museli divákům omlouvat.

„Chtěl jsem po hráčích jiný přístup, to mi dělá radost. Máme dobré hráče, ale uspějete jen v případě, že budete dobrý tým. Řekl jsem jim, že musí být odvážní a pracovat pro sebe navzájem,“ řekl muž, který Cristiana Ronalda pustil na hřiště až v 86. minutě.

V tu dobu už United bránili těsný výsledek 2:1 po desátém gólu Mo Salaha ve vzájemných zápasech. Red Devils zdržovali, Fernandes dlouho odmítal pustit míč z rukou a koledoval i o druhou žlutou i hněv Jürgena Kloppa, který se s ním potkal na hřišti po závěrečném hvizdu.

„Čas běžel a žádný fotbal,“ rozčiloval se německý trenér. „Byl to snad můj nejemotivnější rozhovor a hráčem. Říkal mi, že bych udělal to samé, ale ne, takhle bych neklesnul,“ řekl po zápase. Při rozloučení Portugalce náznakem škrtil.

Po porážce na Old Traford mají v Liverpoolu o čem přemýšlet. Z prvních třech kol mají pouhé dva body, v pondělí večer se přes ně dostali i United. Šanci na první výhru v sezoně budou mít v sobotu proti Bournemouthu, Manchester jede do Southamptonu.