Skupina smrti pro Plzeň! V Lize mistrů ji čeká Bayern, Barcelona a Inter

Fotbalisté Plzně před utkáním play off LM s Karabachem • Pavel Mazáč / Sport

Jhon Mosquera dostal balonem do obličeje • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kliment procedil mezi nohami míč a poslal Viktorii do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Jindřich Staněk slaví postup do Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

To je velmi atraktivní los! Viktorii Plzeň čekají na podzim v Lize mistrů velké zápasy – dnešní los v Istanbulu ji poslal do nabité skupiny C s Bayernem Mnichov, Barcelonou a Interem Milán. Čeští šampioni v nejprestižnější klubové soutěži narazili na Bayern už v roce 2013, s Barcelonou se střetli o dva roky dříve.