Soud zrušil šestiletý trest pro exšéfa FAČR Miroslava Peltu: Utíká kriminálu!

Tělnatému muži v brýlích zazvonil mobil a on do něj vyhrknul: „Co? Fakt?“ Boss Jablonce Miroslav Pelta (57) se včera dověděl, že mu soud zrušil trest. Vyhráno ale rozhodně nemá.

Loni v listopadu schytal od talárů v obří kauze údajného fixlování se státními dotacemi ve výši 454 milionů korun šest let kriminálu a pokutu pět milionů korun. Odvolal se s hláškou: „Je to jen poločas.“

Exmilenka také

Ta druhá půle začala ve čtvrtek. Vrchní soud odsuzující rozsudek pražského městského soudu zrušil a vrátil mu případ k novému řešení. Trest tak byl anulován i někdejší náměstkyni na ministerstvu školství Simoně Kratochvílové. Peltova exmilenka, s níž měl v pražském kvartýru chystat švindly s erárními bakovkami, dostala na podzim 6,5 roku šatlavy a finanční flastr 2 miliony korun.

Vítězí žalobce?

Co to všechno znamená? V žádném případě Peltovu tutovou výhru, kupříkladu snížení trestu. Kromě něj se totiž odvolal i žalobce, tedy státní zástupce Ondřej Trčka, a podle názoru vrchního státního zastupitelství se odvolací soud přiklonil právě na jeho stranu. Trčka mimo jiné žádal přísnější flastry – devět let pro Peltu a deset pro Kratochvílovou. Teď bude zásadní obsah odůvodnění vrchního soudu, kterým se pražský městský soud musí řídit. Znám ještě není ani aktérům kauzy. „Do doby doručení odůvodnění nebudu věc komentovat,“ řekl proto Miroslav Pelta webu isport.cz. Bývalý šéf fotbalového svazu hraje napínavý mač se značně nejistým výsledkem...

Zablokovaný majetek? Má ho manželka

U některých aktérů kauzy vrchní soud zrušil rozhodnutí pražského městského soudu o odblokování majetku. V tomhle punktu se mohl Pelta pousmát.

Jak sám říká, věděl, kudy běží zajíc. Podle dokumentů uložených na katastru nemovitostí Pelta už v létě 2018, kdy se o něj začala zajímat kriminálka, převedl dvanáct pozemků a domů v hodnotě nejméně 45 milionů korun na svoji manželku Simonu Peltovou.

Jansta a spol. jsou zase obžalovaní

Městský soud v případu Pelta a spol. loni v listopadu zprostil obžaloby předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, exředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu a organizace ČUS a FAČR. Vrchní soud nyní zproštění zrušil, takže jsou zase mezi obžalovanými.