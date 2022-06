Fousek reaguje na kritiku: Kdyby byl Kratina chlap, kandiduje proti mně

Milan Krtatina chce do vedení svazu, útočí na předsedu Fouska • koláž iSport.cz

Petr Fousek nebývá autorem ostrých slov. Nedávné kroky a výroky ze strany předních postav Fevoluce ho však přiměly změnit zvyky i slovník. „Od pana Kratiny je to svého druhu zbabělost. Kdyby byl chlap, kandiduje proti mně,“ říká předseda FAČR na adresu fevolučního kandidáta na českého místopředsedu.

Milan Kratina, mladý muž s miliardami, se rozhodl vyvolat mimořádnou valnou hromadu a na ní přeobsadit dva posty lidmi z Fevoluce. Zdůvodňuje to silnou nespokojeností s tím, co se pod vedením Petra Fouska děje na Strahově.

„Přijde mi to, jako když vodník Kebule vařil mlhu. Téma vždy zmizí v lese, nic se nestane,“ prohlásil Kratina.

I to rozhodlo, že Petr Fousek vystoupil a promluvil ostřeji. Co vše pověděl?

„Nedokážu si s panem Kratinou představit spolupráci. Svými výroky sám vystavuje Fevoluci do ofsajdu.“

„Jeho výrok o vodníkovi Kebule? Svůj posudek si každý píše sám.“

„V hnutí narůstá proti Fevoluci odpor, že se koná mimořádná valná hromada. Ani Roman Berbr, který se rozhodně s každým nekamarádil, neusiloval o mimořádnou valnou hromadu, aby odvolal toho, kdo se mu nelíbil.“

„Panu Kratinovi přeju úspěch na komerčním poli. Ale o fotbale ví málo.“

„Fevoluce přehřívá český fotbal.“

„Fevoluce je v permanentní revoluci, není však možné používat metody islámských fundamentalistů.“

„Fevoluce je přesvědčená, že je jediným nositelem změn, ale to je hluboký omyl. Není možné, abychom říkali, že reformní tu je jenom Fevoluce a ostatní jsou berbrovci.“

„Nikdo zvenku nemůže určovat rychlost změn. O tom rozhoduje výkonný výbor, který vedu já.“

„Pan Kratina si vybral zástupný důvod. Je to svého druhu zbabělost. Kdyby byl chlap, kandiduje proti mně. Měl navrhnout mé odvolání.“

Poslední citaci zmínil Petr Fousek v souvislosti s tím, že Milan Kratina a Fevoluce vyvolaly mimořádné volby kvůli odvolání Jana Richtera (místopředseda za Čechy) a Martina Drobného (předseda ŘKČ), ovšem kritiku směřují téměř výhradně na Fouska a jeho vedení fotbalu.

A odpověděl také na to, zda podle jeho názoru jde Kratinovi o fotbal, nebo možnost se jeho prostřednictvím zviditelnit. „To je otázka pro něj. Ale nejsme děti. Vyzval jsem ho, aby vložil do fotbalu prostředky. Odpovědí bylo mlčení, to vypovídá o všem.“

Pokud se Milan Kratina nakonec stane místopředsedou asociace, bude nevyhnutelné dusno. Ovšem výsledky divizních provoleb naznačily, že jeho šance jsou malé. „Je to zákon akce a reakce,“ komentuje to Petr Fousek.