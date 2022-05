Muži z FAČR v ohrožení: kdo je „na odstřel“ a vrátí se do hry Šmicer?

Jen pár dní přes rok bude u moci nová fotbalová „vláda“, která vstoupila do doby po mohutné korupční aféře vlivného bosse Romana Berbra – a už by se měla obměnit.

Mimořádná valná hromada při tom následuje po pokusu odvolat generálního sekretáře FAČR Michala Valtra, o což usilovala iniciativa Fevoluce. Ta vyslovila nespokojenost s údajným neprofesionálním řízením asociace a zveřejnila další dílčí výhrady.

Na konci dubna ovšem se svou snahou neuspěla – hlasování o osudu nejbližšího spolupracovníka předsedy Petra Fouska neprotlačila na výkonném výboru ani k hlasování. Následovala nebývale ostrá Fouskova slova na její adresu. „To se nedělá ani v nejrozvojovějších zemích,“ prohlásil krom jiného.

Nyní je terčem Richter, jenž je vnímán jako muž konzervativních či „proberbrovských“ sil ve fotbale a ve volbách místopředsedy za Čechy porazil kandidáta Fevoluce Vladimíra Šmicera.

Drobný pak měl k Berbrovi blízko, přímo do jeho kauzy se zapletl sekretář řídící komise Jan Hořejší, jenž o funkci přišel. Právě Šmicer by se podle některých zákulisních zpráv mohl vrátit do vysoké hry a o pozici místopředsedy se znovu ucházet.

Druhým jménem, jež se skloňuje v souvislostech s obměnou vedení, je Rudolf Řepka: bývalý generální sekretář FAČR je nyní členem výkonného výboru. Už dříve se v souvislosti s aktivitami a kritickými vystoupeními Fevoluce, jež má silnou pozici na okresech a krajích, hovořilo o tom, že v ohrožení by se mohl ocitnout i sám Fousek.

E-mailová přestřelka

Svolání mimořádné valné hromady předcházela výměna názorů mezi Richterem a Řepkou, s nimiž se prostřednictvím e-mailové korespondence mohla seznámit i část fotbalového hnutí.

Richter reagoval na kritické prohlášení Fevoluce těsně před pokusem sesadit Valtra a označil ho za nátlak, ačkoli iniciativa není jako právnická osoba členem FAČR, ani jeho pobočným spolkem či partnerskou organizací. Zároveň nadhodil, zda členové výkonného výboru z řad Fevoluce sami vykonávají řádně svou činnost či uchovávají mlčenlivost.

Uvedené poznámky Řepka odmítl jako neopodstatněné a kromě jiného zopakoval požadavek na co největší transparentnost dění v asociaci i jejích rozhodnutí.

Žádosti o zařazení na kandidátní listiny na obě zmíněné funkce musí na Strahov dorazit do 27. května. Na 17. června do Orea Hotelu Pyramida se začátkem v 10 hodin byla již dříve svolána na řádná, tedy nevolební valná hromada. Start té mimořádné je stanoven na 13.30.