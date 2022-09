Sereno, tady LeBron! Internet skládá poctu, všude jsou kozy, přál i Gates

Slavný basketbalista LeBron James se nespokojil s pár vyťukanými větami a věnoval Sereně dvouminutový proslov na kameru.

„Wow… Jak začít? Nejdřív bych ti chtěl pogratulovat k neuvěřitelné kariéře. Jsi GOAT! Co jsi udělala pro tenis, co jsi udělala pro ženy, co jsi udělala pro sport... Tečka. Je to bezprecedentní,“ řekl James.

„Byla čest sledovat tvoji cestu, jak si plníš všechny cíle, které jsi si vytkla, vidět tě překonávat rekordy, být prostě úžasná a transcendentní nejen na tenisovém kurtu, ale i mimo něj. Mohl bych mluvit hodinu, ale nechci tě nudit věcmi, které stejně víš.“

K poctě se přidal i další legendární basketbalový hráč Magic Johnson. „Právě jsme byli svědky posledního US Open pro největší v dějinách, Serenu Williams!! Serena zmanená tolik pro sport, pro tenis, pro svět, pro každou malou holčičku, a ještě víc pro každou malou černou holčičku po celé zeměkouli. Díky, Sereno!“ napsal Johnson.

Miliardář Bill Gates ocenil Serenu za „výjimečnou tenisovou kariéru“ s tím, že se těší, jak začne budovat svůj odkaz i mimo kurt. Ozvala se i Michelle Obamaová, manželka bývalého amerického prezidenta Barracka Obamy.

„Gratuluju k úžasné kariéře! Jaké jsme měli štěstí, že jsme mohli sledovat, jak se malá holka z Comptonu stala jednou z největších sportovkyň historie. Jsem na tebe pyšná, moje přítelkyně – a nemohu se dočkat, jak budeš se svým talentem dál pomáhat měnit životy,“ uvedla Obamaová.

Gratulovaly i legendy dalších sportů. Plavec Michael Phelps ocenil Sereninu „sílu a odhodlanost“ a to, že se nikdy nevzdává. Lyžařka Lindsey Vonnová prohlásila, že pro ni bylo ctí sledovat historii. Pozadu nezůstali ani dva z top quarterbacků současné NFL – Patrick Mahomes a Russell Wilson, který ke svému příspěvku přidal tři obrázky koz, poděkoval a dodal: „Srdce lvice!“

Přidal se samozřejmě i golfista Tiger Woods, který během turnaje Sereně fandil přímo z její hráčské lóže.

„Jsi doslova největší na kurtu i mimo něj. Děkuju za to, že nás všechny inspiruješ, abychom si šli za svými sny. Miluju tě, sestřičko!!!!!!“ napsal Woods.

Sereně blahopřáli také tenisté nastupující generace. „Sereno, DĚKUJU TI. Jsi to ty, proč věřím tomuhle snu. Vliv, který si na mě měla, se nedá vyjádřit slovy,“ napsala Coco Gauffová.

Dánský tenista Holger Rune vyvěsil svých pár fotek se Serenou a dodal: „Co jsi dokázala, změnilo historii navždy. Nejvíc mě vždycky bude fascinovat tvůj bojový duch uvnitř tvého srdce.“ Sereně poděkovaly i stránky všech grandslamových turnajů.

„Hráčka jako žádná jiná, kariéra jako žádná jiná, příběh jako žádný jiný,“ konstatoval oficiální účet Wimbledonu.