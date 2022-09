Vancouver podepsal Millera za 1,3 miliardy na 7 let. Ale bude litovat...

Dvojčata Henrik a Daniel Sedinové společně vstoupí do hokejové Síně slávy • profimedia.cz

Dlouhé měsíce se říkalo, že Vancouver čeká na správnou nabídku k výměně J.T. Millera. Chtěli získat mladé hráče a výběry v draftu NHL, které by pomohli Canucks do budoucnosti. Podle všeho se ovšem takové nabídky nedočkali a nakonec se rozhodli nespoléhat na zájem ostatních klubů. V noci oznámili prodloužení smlouvy s J.T. Millerem na dalších 7 let za 56 milionů dolarů (1,3 miliardy korun).