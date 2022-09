Furcha lákali z KHL na obrovský balík! Přemýšlel a odmítl. Těší se do Komety

Těsně předtím, než podepsal tříletý kontrakt s Kometou, mu na stůl přistála mimořádně lukrativní nabídka z KHL. Gólman Dominik Furch přiznal, že o ní chvíli uvažoval. Než ji zavrhl, kvůli známým okolnostem… „Nakonec jsem si říkal, že mi to za ty peníze nestojí,“ hlásí 32letý brankář, jenž naposledy vychytal titul ve švédském Färjestadu. Teď by rád dosáhl podobného úspěchu s brněnským vekloklubem. „Ambice jsou velké,“ tvrdí elitní brankář v rozhovoru pro iSport premium.

Preferoval zahraniční angažmá, byl v kontaktu s jedním klubem ze Švýcarska, jednání se však protahovala. Takže nakonec vyslyšel vábení Komety. „Moc se těším. Hlavně na skvělé fanoušky, kteří dokážou vytvořit báječnou atmosféru,“ tvrdí mistr extraligy se Slavií z roku 2008 a účastník dvou světových šampionátů i olympijského turnaje.

Jak jste prožíval nejistotu posledních týdnů? Poté, co jste vychytal Färjestadu titul, o vás už švédský klub neměl zájem. Pak jste dlouho čekal…

„Byl jsem ochotný počkat na zahraniční nabídku, byli jsme v kontaktu s jedním švýcarským klubem. Bylo to pro mě lákavý. Ale hrozně se to protahovalo, takže jsem přestával věřit, že to dobře dopadne. Potom se začaly objevovat možnosti návratu do Česka. Tuhle variantu už jsem měl v hlavě dřív, že to může takhle dopadnout, takže nakonec jsem moc rád, že jsme se domluvili s Kometou.“

Prý o vás byl obrovský zájem z KHL. Prozradíte k tomu něco?

„Samozřejmě jsem si říkal, že tam nejdu, že to nepřichází v úvahu. Několik nabídek jsem zezačátku hned odmítnul a smetl ze stolu. Ale řeknu to narovinu, v posledních dnech přišla jedna taková, o které jsem prostě musel přemýšlet. Je možný, že mi to někdo bude vyčítat, že