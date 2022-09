Straka slaví 50! Děkuje Jágrovi, který se o něj postaral. A lituje jen...

Letí to. Mezi padesátníky se řadí další hokejový velikán. Přesně dnes to je Martin Straka, někdejší skvělý útočník, dnes majitel extraligové Plzně. „V klubu jsem mezi mladými kluky, takže se necítím tak starej,“ tvrdí olympijský šampion, mistr světa i vítěz ligy právě s mateřským klubem. V rozhovoru pro iSport vzpomíná i na Jaromíra Jágra, osudového spoluhráče. „Právě jemu vděčím za to, kam jsem to dotáhnul,“ říká člen zlaté generace.