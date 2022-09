Vyřazený Nadal spěchá domů: Strach o těhotnou manželku!

Jedno drama skončilo, a začíná další. Španělský tenista Rafael Nadal (36) se po vyřazení snaží co nejrychleji dostat za svou těhotnou ženou Marií Francescou na Mallorku. Jeho manželka musela být nedávno hospitalizována na soukromé klinice ve městě Palma de Mallorca. Lékaři si ji tam zatím nechali.

,,Teď se musím postarat o spoustu důležitějších věcí, než je tenis," řekl Nadal po porážce s Američanem Francesem Tiafoem 1:3 na sety. ,,Přijde chvíle, kdy uvidím svého prvního syna a doufám, že všechno proběhne v pořádku," dodal.

,,Rozhodně teď nemám ponětí, jak bude vypadat další tenisový program. Osobní život je mnohem důležitější než má práce," řekl tenista, jenž vlastní rekordních 22 grandslamových trofejí a letos ovládl Australian Open i Roland Garros.

Musím se psychicky připravit

Na US Open skončil Nadal v pondělí v osmifinále. Hrát by měl od 23. září Laver Cup v Londýně, pátý ročník soutěže mezi výběry Evropy a světa. ,,Mám za sebou pár těžkých měsíců. Až budu cítit, že jsem psychicky připravený, půjdu zas do toho," řekl.

I když v New Yorku nenaplnil očekávání, po turnaji může být znovu světovou jedničkou. Rus Daniil Medveděv vyklidí trůn po osmifinálové prohře s Australanem Nickem Kyrgiosem. Šanci poskočit do čela žebříčku mají Nadalův krajan Carlos Alcaraz a Nor Casper Ruud. Oba by museli ve Flushing Meadows dojít do finále. V opačném případě bude jedničkou Nadal.